Мужчине на Камчатке два месяца не платили пенсию, считая умершим

Следователи отмечают, что информация о не выплате 69-летнему жителю Петропавловска-Камчатского пенсии распространилась в СМИ.

"По предварительным данным установлено, что пенсионер не получал пенсию с конца сентября 2019 и когда обратился в краевое отделение Пенсионного фонда выяснил, что выплаты ему не производятся по причине признания его умершим", - говорится в сообщении.