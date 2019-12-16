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Мужчине на Камчатке два месяца не платили пенсию, считая умершим
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РИА Новости

Мужчине на Камчатке два месяца не платили пенсию, считая умершим

08:32 16.12.2019 (обновлено: 17:04 16.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как пенсионера на Камчатке признали умершим и не выплачивали ему пенсию два месяца, сообщает региональное СУСК РФ.
Следователи отмечают, что информация о не выплате 69-летнему жителю Петропавловска-Камчатского пенсии распространилась в СМИ.
"По предварительным данным установлено, что пенсионер не получал пенсию с конца сентября 2019 и когда обратился в краевое отделение Пенсионного фонда выяснил, что выплаты ему не производятся по причине признания его умершим", - говорится в сообщении.
Следователи начали процессуальную проверку. Они дадут оценку действиям должностных лиц отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю и Камчатского центра по выплате государственных и социальных пособий.
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