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РИА Наука
2019-12-16T08:32+0300
https://ria.ru/20191216/1562425344.html
"Роскосмос" планирует 20 пусков ракет "Союз" в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/156174/29/1561742915_0:0:3153:1774_1036x0_80_0_0_e699cb5776188ebfda731122227b7253.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" планирует 20 пусков ракет "Союз" в 2020 году

08:32 16.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКосмодром "Байконур"
Космодром Байконур
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Космодром "Байконур". Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 16 дек - РИА Новости. "Роскосмос" планирует провести около 20 пусков ракет "Союз" в 2020 году, следует из видеоролика, который руководство "Роскосмоса" представило на пресс-конференции на космодроме Восточный.
"Два десятка пусков ракет-носителей "Союз" - говорится в видеоролике, посвященном планам госкорпорации на 2020 год.
В начале 2019 года Дмитрий Рогозин заявлял, что "Роскосмосу" предстоит за этот год провести 45 пусков ракет. На данный момент, согласно сайту госкорпорации, проведены только 22 пуска. Еще несколько стартов планируются до конца года.
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