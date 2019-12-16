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2019-12-16T08:19+0300
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Задержанный СБУ российский адвокат находится в больнице, сообщили СМИ
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РИА Новости

Задержанный СБУ российский адвокат находится в больнице, сообщили СМИ

08:19 16.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский адвокат Владимир Филимонов, задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины в 2018 году за шпионаж, находится в тяжелом состоянии в больнице после перенесенного инфаркта и операции, сообщает газета "Коммерсант".
Российские адвокаты Владимир Филимонов и Георгий Левчук были задержаны в октябре 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины. По информации МИД РФ, Филимонов подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным ведомства, при задержании Филимонову были нанесены побои, повлекшие за собой сотрясение мозга, что подтверждается документами, полученными в октябре прошлого года от Центра медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
Сотрудник Службы безопасности Украины
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова следит за судьбой задержанных российских граждан. Для прояснения ситуации по делу Филимонова она направляла несколько запросов Людмиле Денисовой.
По данным издания, Филимонов отправился на плановый прием к стоматологу, так как при задержании ему сломали челюсть. Во время осмотра ему стало плохо. Филимонова доставили в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Академии медицинских наук Украины.
"Его специалисты диагностировали у адвоката инфаркт, причем он был уже третьим за последние месяцы. Предыдущие инфаркты господин Филимонов, очевидно, перенес в специзоляторе СБУ, в который был помещен по решению суда после задержания. Адвокату экстренно сделали операцию, которая продолжалась пять часов, причем после нее у больного началась аритмия, приведшая к остановке сердца: его запускали врачи уже с помощью дефибриллятора", - говорится в сообщении.
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По информации "Коммерсанта", на данный момент состояние Филимонова оценивается как стабильно тяжелое. Семнадцатого декабря суд должен рассмотреть ходатайство следствия об очередном продлении меры пресечения. Адвокат Антон Журавель пояснил газете, что Филимонов не сможет участвовать в судебном заседании.
"Тяжело больного защитника готово поддержать российское посольство, которое обратилось в суд с просьбой об отмене домашнего ареста. Защита надеется, что Владимир Филимонов будет включен в списки лиц, которыми Россия и Украина должны обменяться до конца года", - добавляется в сообщении.
В газете уточнили, что Филимонов является фигурантом шпионского дела, которое было возбуждено в прошлом году СБУ по заявлению клиента российского адвоката, бывшего гендиректора ОАО "Военно-строительное управление Москвы" Алексея Душутина. Душутин осужден на четыре года и находится в розыске Интерпола. Находясь в Киеве, он согласился на "конфиденциальное сотрудничество" с СБУ и начал приглашать своих адвокатов в Киев, где их арестовывали. Российским адвокатам следователи вменили шпионаж. Еще один адвокат, Николай Галкин, также прилетевший в Киев для встречи со своим доверителем, случайно узнал о задержании коллег и быстро покинул территорию Украины. Никто из фигурантов вину не признает, а судебное следствие по делу не может начаться, так как Душутин не ходит на заседания.
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Людмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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