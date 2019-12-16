Задержанный СБУ российский адвокат находится в больнице, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский адвокат Владимир Филимонов, задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины в 2018 году за шпионаж, находится в тяжелом состоянии в больнице после перенесенного инфаркта и операции, сообщает газета Российский адвокат Владимир Филимонов, задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины в 2018 году за шпионаж, находится в тяжелом состоянии в больнице после перенесенного инфаркта и операции, сообщает газета "Коммерсант"

Российские адвокаты Владимир Филимонов и Георгий Левчук были задержаны в октябре 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины. По информации МИД РФ, Филимонов подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным ведомства, при задержании Филимонову были нанесены побои, повлекшие за собой сотрясение мозга, что подтверждается документами, полученными в октябре прошлого года от Центра медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова следит за судьбой задержанных российских граждан. Для прояснения ситуации по делу Филимонова она направляла несколько запросов Людмиле Денисовой

По данным издания, Филимонов отправился на плановый прием к стоматологу, так как при задержании ему сломали челюсть. Во время осмотра ему стало плохо. Филимонова доставили в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Академии медицинских наук Украины.

"Его специалисты диагностировали у адвоката инфаркт, причем он был уже третьим за последние месяцы. Предыдущие инфаркты господин Филимонов, очевидно, перенес в специзоляторе СБУ, в который был помещен по решению суда после задержания. Адвокату экстренно сделали операцию, которая продолжалась пять часов, причем после нее у больного началась аритмия, приведшая к остановке сердца: его запускали врачи уже с помощью дефибриллятора", - говорится в сообщении.

По информации "Коммерсанта", на данный момент состояние Филимонова оценивается как стабильно тяжелое. Семнадцатого декабря суд должен рассмотреть ходатайство следствия об очередном продлении меры пресечения. Адвокат Антон Журавель пояснил газете, что Филимонов не сможет участвовать в судебном заседании.

"Тяжело больного защитника готово поддержать российское посольство, которое обратилось в суд с просьбой об отмене домашнего ареста. Защита надеется, что Владимир Филимонов будет включен в списки лиц, которыми Россия и Украина должны обменяться до конца года", - добавляется в сообщении.