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Пассажиры "Аэрофлота" прибыли в Сургут после ЧП с трещиной в стекле
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РИА Новости

Пассажиры "Аэрофлота" прибыли в Сургут после ЧП с трещиной в стекле

08:10 16.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 дек - РИА Новости. Пассажиры рейса SU1510 авиакомпании "Аэрофлот", которые вечером в воскресенье вернулись в "Шереметьево" из-за трещины на лобовом стекле воздушного судна, прибыли в Сургут, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Представитель экстренных служб Москвы в воскресенье вечером сообщил РИА Новости, что в аэропорт "Шереметьево" из-за трещины на лобовом стекле вернулся Boeing 737, выполнявший рейс SU1510 из Москвы в Сургут. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту.
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
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По информации онлайн-табло аэровокзала Сургута, рейс прибыл в 8.10 (6.10 мск). По расписанию прилет ожидался в 3.30 (1.30 мск), таким образом, задержка составила немногим более четырех с половиной часов.
Кроме того, согласно данным онлайн-табло аэропорта, с 5-часовым опозданием утром в понедельник из Сургута в "Шереметьево" вылетел рейс SU1511.
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Boeing 737АэрофлотМоскваСургутШереметьево (аэропорт)Происшествия
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