Пассажиры "Аэрофлота" прибыли в Сургут после ЧП с трещиной в стекле

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 дек - РИА Новости. Пассажиры рейса SU1510 авиакомпании Пассажиры рейса SU1510 авиакомпании "Аэрофлот" , которые вечером в воскресенье вернулись в "Шереметьево" из-за трещины на лобовом стекле воздушного судна, прибыли в Сургут, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Представитель экстренных служб Москвы в воскресенье вечером сообщил РИА Новости, что в аэропорт "Шереметьево" из-за трещины на лобовом стекле вернулся Boeing 737, выполнявший рейс SU1510 из Москвы в Сургут. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту.

По информации онлайн-табло аэровокзала Сургута, рейс прибыл в 8.10 (6.10 мск). По расписанию прилет ожидался в 3.30 (1.30 мск), таким образом, задержка составила немногим более четырех с половиной часов.