В Москве в понедельник ожидается дождь и до трех градусов тепла

По его словам, сегодня столичный регион будет находиться на южной периферии обширного циклона.

"Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Скорость и давление в течение дня меняться не будет, барометры будут показывать 741 миллиметр ртутного столба", – сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос".