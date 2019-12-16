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В Москве в понедельник ожидается дождь и до трех градусов тепла
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РИА Новости

В Москве в понедельник ожидается дождь и до трех градусов тепла

08:07 16.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Плюсовая температура и небольшой дождь ждут москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, местами пройдут небольшие осадки. Преимущественно в виде дождей. Плюс 1 – плюс 3 в столице", – сказал Леус.
По его словам, сегодня столичный регион будет находиться на южной периферии обширного циклона.
"Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Скорость и давление в течение дня меняться не будет, барометры будут показывать 741 миллиметр ртутного столба", – сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос".
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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