Роскосмос попробует в 2020 году отправить корабль к МКС за два часа

"До МКС - за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полета космических кораблей к станции", - говорится в видеоролике, посвященном планам госкорпорации на 2020 год.

В настоящее время российские корабли добираются до станции по стандартной двухсуточной схеме или по быстрой шестичасовой схеме. В трех полетах грузовых кораблей в июле 2018 года и в апреле и июле 2019 года была опробована двухвитковая схема сближения. В будущем планируется применить ее и для пилотируемых запусков.