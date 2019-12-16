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Роскосмос попробует в 2020 году отправить корабль к МКС за два часа
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РИА Новости

Роскосмос попробует в 2020 году отправить корабль к МКС за два часа

07:58 16.12.2019 (обновлено: 13:44 16.12.2019)
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© NASAКорабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
© NASA
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 16 дек - РИА Новости. "Роскосмос" планирует в 2020 году отправить к Международной космической станции корабль по сверхкороткой схеме, полет займет всего два часа, следует из видеоролика, который руководство "Роскосмоса" представило на пресс-конференции на космодроме Восточный.
"До МКС - за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полета космических кораблей к станции", - говорится в видеоролике, посвященном планам госкорпорации на 2020 год.
При этом гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин напомнил, что "в ближайший период" планируется полет к МКС корабля с экипажем по короткой двухвитковой схеме, который занимает 3,5 часа.
Ранее в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщали, что баллистики предприятия разработали одновитковую схему сближения, а реализовать ее можно будет уже через 2-3 года.
В настоящее время российские корабли добираются до станции по стандартной двухсуточной схеме или по быстрой шестичасовой схеме. В трех полетах грузовых кораблей в июле 2018 года и в апреле и июле 2019 года была опробована двухвитковая схема сближения. В будущем планируется применить ее и для пилотируемых запусков.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК Ангара
07:51Хочу стать космонавтом
Рогозин рассказал о строительстве на космодроме Восточный
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосДмитрий Рогозин
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