В Ингушетии почти 50 тысяч человек остаются без электричества

"Шестнадцатого декабря в 02.18 действием ТЗНП отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Плиево-Вознесеновская-2" с отпайкой на ПС 110 кВ "Ачалуки" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Северо-Запада") с неуспешными АПВ и РПВ. Были обесточены: ПС 110 кВ-2 ("Ачалуки", "Вознесеновская-2"); первая система шин 110 кВ на ПС 110 кВ "Старая", - говорится в сообщении. Указывается, что без электроснабжения остались около 66,8 тысячи потребителей Малгобекского района.