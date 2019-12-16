Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T07:56+0300
https://ria.ru/20191216/1562424863.html
В Ингушетии почти 50 тысяч человек остаются без электричества
https://cdn25.img.ria.ru/images/152939/43/1529394365_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_ed89d34fc6bcb7994f6d7833cb5158f0.jpg
РИА Новости

В Ингушетии почти 50 тысяч человек остаются без электричества

07:56 16.12.2019
252
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМагас
Магас
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Магас. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Около 47,8 тысячи человек в Ингушетии остаются без электроснабжения, следует из материалов Минэнерго РФ.
"Шестнадцатого декабря в 02.18 действием ТЗНП отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Плиево-Вознесеновская-2" с отпайкой на ПС 110 кВ "Ачалуки" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Северо-Запада") с неуспешными АПВ и РПВ. Были обесточены: ПС 110 кВ-2 ("Ачалуки", "Вознесеновская-2"); первая система шин 110 кВ на ПС 110 кВ "Старая", - говорится в сообщении. Указывается, что без электроснабжения остались около 66,8 тысячи потребителей Малгобекского района.
Уточняется, что в 02.37 мск подано напряжение на первую систему шин 110 кВ и части потребителей. "Без электроснабжения остаются около 47 800 человек, 9,5 МВт. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - указывается в сообщении.
ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" - дочернее зависимое общество ПАО "Россети" (92%). Основные виды деятельности: передача электрической энергии по распределительным сетям; технологическое присоединение к электрическим сетям; оперативно-технологическое управление объектами электросетевого хозяйства; эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие энергетического комплекса; производство электрической энергии.
Лампы
6 декабря, 00:25
Минэнерго ожидает рост потребления электроэнергии в 2019 году
000040
Обсудить 0
Министерство энергетики РФИнгушетияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Горы в Джейрахском районе Ингушетии
В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС
Военнослужащие ЛНР
ЛНР пятые сутки не фиксирует обстрелов со стороны украинских силовиков
Погода в Москве
В Москве в понедельник ожидается дождь и до трех градусов тепла
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот
Пассажиры "Аэрофлота" прибыли в Сургут после ЧП с трещиной в стекле
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Задержанный СБУ российский адвокат находится в больнице, сообщили СМИ
Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы РФ Владимир Мишеловин
ФАС: онлайн-продажи алкоголя могут поддержать малых производителей
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа
Более 46% россиян сделали прививки от гриппа
Александр Асеев
Академика Асеева не стали наказывать за препятствие обыску
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
Роскосмос попробует в 2020 году отправить корабль к МКС за два часа
Статуя Фемиды
Суд в Югре продлил арест двум подозреваемым в связях с ИГ*
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
Космодром Байконур
"Роскосмос" планирует 20 пусков ракет "Союз" в 2020 году
Мечеть Джама Масджид в Дели
В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
Индийская полиция задерживает участников протеста
В Индии до 5 января закрыли ряд вузов из-за беспорядков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Депутата горсовета на Украине избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
Лента новостейМолния