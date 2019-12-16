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2019-12-16T11:57+0300
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Рогозин рассказал о строительстве на космодроме Восточный
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РИА Новости

Рогозин рассказал о строительстве на космодроме Восточный

07:51 16.12.2019 (обновлено: 11:57 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК Ангара
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 16 дек - РИА Новости. Строительство стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса может начаться на космодроме Восточный в 2022 году, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Согласно презентации, которую Рогозин представил на пресс-конференции, строительство должно начаться ближе к концу 2022, как раз когда будет достроен стартовый комплекс для ракет "Ангара". Первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год. При этом монтажно-испытательные корпуса и склады блоков как для ракет "Ангара", так и для сверхтяжелой ракеты появятся только 2027 году.
Рогозин отметил, что сейчас уже развернуто проектирование комплекса, чтобы понять необходимое количество бетона и другие параметры.
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Хочу стать космонавтомВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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