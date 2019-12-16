Рогозин рассказал о строительстве на космодроме Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 16 дек - РИА Новости. Строительство стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса может начаться на космодроме Восточный в 2022 году, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Согласно презентации, которую Рогозин представил на пресс-конференции, строительство должно начаться ближе к концу 2022, как раз когда будет достроен стартовый комплекс для ракет "Ангара". Первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год. При этом монтажно-испытательные корпуса и склады блоков как для ракет "Ангара", так и для сверхтяжелой ракеты появятся только 2027 году.
Рогозин отметил, что сейчас уже развернуто проектирование комплекса, чтобы понять необходимое количество бетона и другие параметры.