Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T07:38+0300
https://ria.ru/20191216/1562424650.html
В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155145/26/1551452660_0:209:2000:1334_1036x0_80_0_0_9965ff8932a49627c59958466633d914.jpg
РИА Новости

В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ

07:38 16.12.2019
780
© Depositphotos / jacek_kadajМечеть Джама Масджид в Дели
Мечеть Джама Масджид в Дели
© Depositphotos / jacek_kadaj
Мечеть Джама Масджид в Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек - РИА Новости. Порядка 60 человек, включая сотрудников полиции, получили ранения и травмы в ходе столкновений, которые развернулись в ночь на понедельник между правоохранителями и студентами в столице Индии Нью-Дели, пишет газета Hindustan Times.
Согласно этим данным, эпицентром беспорядков в городе стал университет Джамия Миллия Исламия, где обучаются преимущественно студенты-мусульмане. В этом учебном заведении на протяжении последних трех дней проходили мирные демонстрации против принятия поправок к закону о гражданстве.
Антиправительственная демонстрация в Бейруте
Вчера, 01:57
В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
Скандальные поправки, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетает часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
По информации Hindustan Times, еще в воскресенье вечером студенты-мусульмане в Нью-Дели принялись забрасывать камнями жилые дома, поджигать автотранспорт, блокировать дороги и агитировать своих однокурсников участвовать в столкновениях с полицией.
В свою очередь полиция для разгона демонстрантов применила резиновые дубинки и слезоточивый газ, всего за ночь в студенческом кампусе были задержаны около сотни человек. Многие из них уже отпущены.
В связи с нестабильной ситуацией все учебные заведения в южных кварталах Нью-Дели в понедельник останутся закрыты. В этой части города развернуты дополнительные подразделения полиции и армии.
Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде
11 декабря, 16:03
В Ираке за месяц протестов погибли порядка 170 человек, сообщили в ООН
101100
Обсудить 0
протестыНью-ДелиИндияВ мире
Рекомендуем
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Во время протеста в Нью-Дели
В Индии ограничили интернет после беспорядков
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Задержанный СБУ российский адвокат находится в больнице, сообщили СМИ
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Московский Кремль
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Пассажиры в новогоднем поезде Московского метро
На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Индийская полиция задерживает участников протеста
В Индии до 5 января закрыли ряд вузов из-за беспорядков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Депутата горсовета на Украине избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
18:26В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих
Лента новостейМолния