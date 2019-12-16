В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек - РИА Новости. Порядка 60 человек, включая сотрудников полиции, получили ранения и травмы в ходе столкновений, которые развернулись в ночь на понедельник между правоохранителями и студентами в столице Индии Порядка 60 человек, включая сотрудников полиции, получили ранения и травмы в ходе столкновений, которые развернулись в ночь на понедельник между правоохранителями и студентами в столице Индии Нью-Дели , пишет газета Hindustan Times

Согласно этим данным, эпицентром беспорядков в городе стал университет Джамия Миллия Исламия, где обучаются преимущественно студенты-мусульмане. В этом учебном заведении на протяжении последних трех дней проходили мирные демонстрации против принятия поправок к закону о гражданстве.

Скандальные поправки, официально вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетает часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

По информации Hindustan Times, еще в воскресенье вечером студенты-мусульмане в Нью-Дели принялись забрасывать камнями жилые дома, поджигать автотранспорт, блокировать дороги и агитировать своих однокурсников участвовать в столкновениях с полицией.

В свою очередь полиция для разгона демонстрантов применила резиновые дубинки и слезоточивый газ, всего за ночь в студенческом кампусе были задержаны около сотни человек. Многие из них уже отпущены.