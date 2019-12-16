На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда

МОСКВА,16 дек - РИА Новости. Первые тематические новогодние поезда вышли на линии Московского метрополитена, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Первые тематические новогодние поезда вышли на линии Московского метрополитена, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки

"Первые тематические поезда, посвященные предстоящим новогодним праздникам, вышли на линии Московского метрополитена. Восемь таких поездов курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях", - рассказали в пресс-службе.

До конца декабря будет запущено еще несколько составов, оформленных в стиле общегородской концепции празднования Нового года.

"Сюрпризом для пассажиров станут объявления станций и поздравления, звучащие в новогодних поездах. Они записаны известными российскими актерами и исполнителями", - рассказали в пресс-службе.

Среди них: Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин и Анжелика Варум. Также пассажиров метро поздравят Олег Газманов, Владимир Крестовский, Баста, Вера Брежнева и Антон Беляев. Ещё в поездах можно будет услышать голоса Владимира Преснякова, Надежды Бабкиной, Дмитрия Маликова, Юлии Зиверт и Сергея Мазаева.

"Самый главный брендированный праздничный поезд типа "Еж-3", уже успевший завоевать симпатии пассажиров, выйдет на одну из линий метро позже. Его оформление неизменно остается самым ярким: мерцающие гирлянды, пышные еловые ветви и снежинки, а также один из символов зимы – красногрудые снегири", - отметили в пресс-службе.