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2019-12-16T11:53+0300
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Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
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РИА Новости

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

07:11 16.12.2019 (обновлено: 11:53 16.12.2019)
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© Depositphotos / photography33Девушка пьет воду
Девушка пьет воду
© Depositphotos / photography33
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Голодание на протяжении 12-36 часов положительно влияет на здоровье человека, сообщил RT доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова Валерий Сергеев.
По его словам, кратковременный отказ от пищи помогает организму утилизировать чужеродные элементы, превращая их в глюкозу, которая необходима для выработки энергии. Кроме того, во время голодания энергия поступает из накопленных жирных кислот: это помогает снизить вес, а также сократить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

"Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют", — отметил врач.

По его словам, самая щадящая схема краткосрочного голодания — 12 через 12. То есть последний прием пищи приходится на 19:00, а завтрак — на 07:00 следующего дня. При этом не рекомендуется отказываться от потребления воды.
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