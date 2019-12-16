Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

По его словам, кратковременный отказ от пищи помогает организму утилизировать чужеродные элементы, превращая их в глюкозу, которая необходима для выработки энергии. Кроме того, во время голодания энергия поступает из накопленных жирных кислот: это помогает снизить вес, а также сократить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.