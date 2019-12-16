В Китае выросли розничные и онлайн-продажи

ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Объем розничных продаж потребительских товаров в Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в ноябре вырос на 8%, составив 3,8 триллиона юаней (около 536,5 миллиардов долларов), свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.

Показатель оказался выше прогноза на 7,6%, и на 0,8 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. Статистическое бюро связывает рост прежде всего с китайской "черной пятницей" - "Днем холостяка" 11 ноября, когда основные площадки онлайн-торговли устраивают крупные распродажи.

В городах розничные продажи выросли на 7,9%, составив 3,3 триллиона юаней (455,5 миллиарда долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 9,1% - до 574,8 миллиарда юаней (80,9 миллиарда долларов).

Рост розничных онлайн-продаж за первые 11 месяцев 2019 года составил 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 9,5 триллиона юаней (1,3 триллиона долларов).