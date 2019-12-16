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В Китае выросли розничные и онлайн-продажи
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РИА Новости

В Китае выросли розничные и онлайн-продажи

06:58 16.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шанхай. Архивное фото
ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в ноябре вырос на 8%, составив 3,8 триллиона юаней (около 536,5 миллиардов долларов), свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая.
Показатель оказался выше прогноза на 7,6%, и на 0,8 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. Статистическое бюро связывает рост прежде всего с китайской "черной пятницей" - "Днем холостяка" 11 ноября, когда основные площадки онлайн-торговли устраивают крупные распродажи.
В городах розничные продажи выросли на 7,9%, составив 3,3 триллиона юаней (455,5 миллиарда долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 9,1% - до 574,8 миллиарда юаней (80,9 миллиарда долларов).
Рост розничных онлайн-продаж за первые 11 месяцев 2019 года составил 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 9,5 триллиона юаней (1,3 триллиона долларов).
По итогам 2018 года объем розничных продаж вырос на 9%, составив 38,09 триллиона юаней (5,5 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 23,9%, составив 9 триллионов юаней (1,3 триллиона долларов).
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