США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отправится с визитом в Южную Корею и Токио 15-19 декабря. В Южной Корее Биган в понедельник провел переговоры со спецпредставителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.
"Это был длинный год и мы даже близко не подошли к прогрессу, которого ожидали достичь. Но мы не собираемся сдаваться… Я уверен, что все это (процесс по денуклеаризации – ред.) возможно. Я верю, мы можем сделать это, но США не может сделать это в одиночку", - заявил Биган на пресс-конференции по итогам переговоров.
Он также предупредил о возможных провокациях со стороны КНДР.
"Мы полностью осведомлены о высокой вероятности того, что КНДР в последующие дни совершит крупные провокации. Мягко говоря, такие действия будут крайне бесполезны для достижения прочного мира на Корейском полуострове. Совсем не обязательно делать это", - заявил Биган.
Министерство объединения и МИД Южной Кореи уже сообщили, что Биган также встретился с министром объединения Ким Ён Чхолем и с первым заместителем министра иностранных дел РК Чо Се Ёном. Стороны обсудили совместные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
14 декабря, 23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР