США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР

СЕУЛ, 16 дек – РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что США не собираются "сдаваться" и считают возможным продолжение переговоров по денуклеаризации с КНДР , передает агентство Рёнхап

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отправится с визитом в Южную Корею Токио 15-19 декабря. В Южной Корее Биган в понедельник провел переговоры со спецпредставителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

"Это был длинный год и мы даже близко не подошли к прогрессу, которого ожидали достичь. Но мы не собираемся сдаваться… Я уверен, что все это (процесс по денуклеаризации – ред.) возможно. Я верю, мы можем сделать это, но США не может сделать это в одиночку", - заявил Биган на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также предупредил о возможных провокациях со стороны КНДР.

"Мы полностью осведомлены о высокой вероятности того, что КНДР в последующие дни совершит крупные провокации. Мягко говоря, такие действия будут крайне бесполезны для достижения прочного мира на Корейском полуострове. Совсем не обязательно делать это", - заявил Биган.

Министерство объединения и МИД Южной Кореи уже сообщили, что Биган также встретился с министром объединения Ким Ён Чхолем и с первым заместителем министра иностранных дел РК Чо Се Ёном. Стороны обсудили совместные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.