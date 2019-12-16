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США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
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РИА Новости

США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР

06:55 16.12.2019
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© РИА Новости / Мария Фролова / Перейти в фотобанкВид на центр Пхеньяна. Архивное фото
Вид на центр Пхеньяна. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в фотобанк
Вид на центр Пхеньяна. Архивное фото. Архивное фото
СЕУЛ, 16 дек – РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что США не собираются "сдаваться" и считают возможным продолжение переговоров по денуклеаризации с КНДР, передает агентство Рёнхап.
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отправится с визитом в Южную Корею и Токио 15-19 декабря. В Южной Корее Биган в понедельник провел переговоры со спецпредставителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.
"Это был длинный год и мы даже близко не подошли к прогрессу, которого ожидали достичь. Но мы не собираемся сдаваться… Я уверен, что все это (процесс по денуклеаризации – ред.) возможно. Я верю, мы можем сделать это, но США не может сделать это в одиночку", - заявил Биган на пресс-конференции по итогам переговоров.
Он также предупредил о возможных провокациях со стороны КНДР.
"Мы полностью осведомлены о высокой вероятности того, что КНДР в последующие дни совершит крупные провокации. Мягко говоря, такие действия будут крайне бесполезны для достижения прочного мира на Корейском полуострове. Совсем не обязательно делать это", - заявил Биган.
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Министерство объединения и МИД Южной Кореи уже сообщили, что Биган также встретился с министром объединения Ким Ён Чхолем и с первым заместителем министра иностранных дел РК Чо Се Ёном. Стороны обсудили совместные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
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Южная КореяПхеньянКНДРСШАВ мире
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