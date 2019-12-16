В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Nissan X-Trail, Opel Astra, Toyota, Renault Sandero, ВАЗ-2114. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ, мальчик 2015 года рождения, от полученных травм скончался на месте; водитель автомобиля ВАЗ, женщина, доставлена в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.