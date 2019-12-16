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В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
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РИА Новости

В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе

06:40 16.12.2019 (обновлено: 07:42 16.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Пять легковых автомобилей столкнулись на трассе в Пензе, в результате погиб четырехлетний ребенок и пострадал еще один человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло вечером в воскресенье на 627-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал".
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Nissan X-Trail, Opel Astra, Toyota, Renault Sandero, ВАЗ-2114. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ, мальчик 2015 года рождения, от полученных травм скончался на месте; водитель автомобиля ВАЗ, женщина, доставлена в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, обстоятельства ДТП уточняются.
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