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2019-12-16T06:33+0300
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Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
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РИА Новости

Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу

06:33 16.12.2019
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© Fotolia / Minerva StudioСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Minerva Studio
Собеседование при приеме на работу
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предпенсионерам в РФ проще всего найти работу на производстве и в ритейле, а сложнее всего – в страховании и СМИ, свидетельствуют данные опубликованного в понедельник исследования сервиса по поиску персонала "Работа.ру".
Авторы исследования выделили самые распространенные сферы деятельности, куда готовы брать на работу кандидатов в возрасте старше 55 лет. "На первом месте оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности — 16,3% из них готовы нанимать сотрудников в предпенсионном возрасте. Второе место заняла сфера ритейла — 14,7%. На третьем — ресторанная (10,7%) и транспортная (10%) отрасли", - говорится в документе.
"Меньше всего готовы рассматривать предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3%), СМИ, издательской деятельности и консалтинге — по 0,4% компаний", - отмечают эксперты.
Понятие "предпенсинный возраст" закреплено в нормах законодательства РФ, которые вступили в силу в текущем году – это возраст за 5 лет до достижения права на пенсию по старости, в том числе досрочную или по выслуге лет. Для предпенсионеров в российском законодательстве предусмотрен целый ряд специальных льгот.
В частности, их нельзя уволить – за это предусмотрена уголовная ответственность работодателя, им положены ежегодно 2 оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации. Кроме того, для них установлены такие же налоговые льготы, как и для граждан, достигших пенсионного возраста.
По действующим нормам, женщины 1964-1966 годов рождения и мужчины 1959-1961 годов рождения считаются предпенсионерами уже с начала 2019 года, женщины 1967 и мужчины 1962 года - с 2021 года.
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