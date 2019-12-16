Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Предпенсионерам в Предпенсионерам в РФ проще всего найти работу на производстве и в ритейле, а сложнее всего – в страховании и СМИ, свидетельствуют данные опубликованного в понедельник исследования сервиса по поиску персонала "Работа.ру"

Авторы исследования выделили самые распространенные сферы деятельности, куда готовы брать на работу кандидатов в возрасте старше 55 лет. "На первом месте оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности — 16,3% из них готовы нанимать сотрудников в предпенсионном возрасте. Второе место заняла сфера ритейла — 14,7%. На третьем — ресторанная (10,7%) и транспортная (10%) отрасли", - говорится в документе.

"Меньше всего готовы рассматривать предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3%), СМИ, издательской деятельности и консалтинге — по 0,4% компаний", - отмечают эксперты.

Понятие "предпенсинный возраст" закреплено в нормах законодательства РФ, которые вступили в силу в текущем году – это возраст за 5 лет до достижения права на пенсию по старости, в том числе досрочную или по выслуге лет. Для предпенсионеров в российском законодательстве предусмотрен целый ряд специальных льгот.

В частности, их нельзя уволить – за это предусмотрена уголовная ответственность работодателя, им положены ежегодно 2 оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации. Кроме того, для них установлены такие же налоговые льготы, как и для граждан, достигших пенсионного возраста.