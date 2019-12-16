Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские работодатели в 2020 году намерены повышать зарплаты не только специалистам IT-сектора, на которых сохраняется большой спрос на рынке, но и работникам так называемых массовых профессий - продавцам, кассирам, строителям и сотрудникам производств. Об этом свидетельствует исследование сервиса по подбору персонала Российские работодатели в 2020 году намерены повышать зарплаты не только специалистам IT-сектора, на которых сохраняется большой спрос на рынке, но и работникам так называемых массовых профессий - продавцам, кассирам, строителям и сотрудникам производств. Об этом свидетельствует исследование сервиса по подбору персонала "Работа.ру"

"В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7-9%. Несмотря на то, что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем — в среднем на 10-12% по рынку", - говорится в исследовании.

При этом авторы исследования отмечают, что за последние годы сложилась ситуация, когда во многих массовых профессиях сохраняется невысокий уровень зарплат. "Сотрудникам не хватает средств для удовлетворения своих жизненных потребностей. В связи с этим с большой вероятностью компании из сфер ритейла, производства и строительства в 2020 году будут повышать зарплаты персоналу из массового сегмента", - считают эксперты "Работа.ру".

Согласно исследованию, проведенному в ноябре текущего года, из тысячи опрошенных российских работодателей повышать зарплаты в 2020 году планируют в 25% компаний. "Кстати, по итогам 2018 года готовность повышать зарплаты в 2019 году выражали лишь 18%", - напоминают эксперты. Правда, по факту, согласно ноябрьскому исследованию, повышение зарплат в текущем году получили 25% работников.

В уходящем году самые высокие темпы роста зарплат традиционно демонстрирует сфера информационных технологий, где оплата труда выросла на 10,2%. "Наиболее активно в 2019 году в сфере IT росли зарплаты разработчиков Oracle (+15%), Java (+16,8%), 1C (+18,2%), web-дизайнеров (+19,9%)", - говорится в документе.

Зарплаты в IT уже долгое время растут опережающими рынок темпами. Так, с момента кризиса 2008 года зарплаты в этой отрасли выросли почти в 2,3 раза. Остальной рынок в среднем вырос за тот же период в 1,8 раза.