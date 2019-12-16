Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
При его составлении учитывались такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения.
По мнению журналистов, "наиболее могущественные страны мира постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".
16 октября 2018, 00:36В Минобороны Британии спрогнозировали расширение влияния России в мире
Среди стран с наименьшим влиянием в мире указаны Словакия, Словения, а также Эстония, Латвия, Литва.