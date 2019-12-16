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Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
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РИА Новости

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

06:30 16.12.2019 (обновлено: 16:01 16.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
При его составлении учитывались такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения.
По мнению журналистов, "наиболее могущественные страны мира постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей".
Россия оказалась на втором месте. В тройке лидеров также значатся США и Китай, занявшие первое и третье места соответственно.
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