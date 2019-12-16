Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Чуть больше половины работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии своим работникам, а еще почти треть премирует только отдельных сотрудников, говорится в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала " Чуть больше половины работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии своим работникам, а еще почти треть премирует только отдельных сотрудников, говорится в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала " Работа.ру ".

Компания провела исследование о планах работодателей премировать сотрудников в конце года. 51% работодателей совсем не планируют выплачивать премии в конце года. 30% опрошенных отметили, что руководство наградит премиями только сотрудников некоторых категорий, и лишь 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачивать всем сотрудникам.

Сервис в связи с этим делает вывод, что российский бизнес стал более тщательно подходить к оценке работы персонала и оптимизировать свои расходы таким образом, чтобы удержать в штате более ценные кадры, мотивируя их бонусами. "В итоге премии получают наиболее эффективные сотрудники, которые приносят реальный результат для бизнеса", - говорится в документе.

При этом эксперты "Работы.ру" отмечают, что многие работодатели стараются сэкономить и другими способами, например, привлекая удаленных сотрудников, да и сами работники предпочитают перейти на фриланс и взять подработку вдобавок к основному месту занятости.

"Более 70% россиян рассматривают переход на фриланс. При этом на аутсорс можно отдать почти все виды работ: дизайн, маркетинг, разработку, аналитику, верстку, рекрутинг, копирайтинг — практически все функции, кроме функционала топ-менеджмента и руководства компаний. Такой подход даст возможность бизнесу сэкономить на многих статьях расходов", - говорится в исследовании.