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Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
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РИА Новости

Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии

06:18 16.12.2019 (обновлено: 06:42 16.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры России
Денежные купюры России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Чуть больше половины работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии своим работникам, а еще почти треть премирует только отдельных сотрудников, говорится в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала "Работа.ру".
Компания провела исследование о планах работодателей премировать сотрудников в конце года. 51% работодателей совсем не планируют выплачивать премии в конце года. 30% опрошенных отметили, что руководство наградит премиями только сотрудников некоторых категорий, и лишь 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачивать всем сотрудникам.
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Сервис в связи с этим делает вывод, что российский бизнес стал более тщательно подходить к оценке работы персонала и оптимизировать свои расходы таким образом, чтобы удержать в штате более ценные кадры, мотивируя их бонусами. "В итоге премии получают наиболее эффективные сотрудники, которые приносят реальный результат для бизнеса", - говорится в документе.
При этом эксперты "Работы.ру" отмечают, что многие работодатели стараются сэкономить и другими способами, например, привлекая удаленных сотрудников, да и сами работники предпочитают перейти на фриланс и взять подработку вдобавок к основному месту занятости.
"Более 70% россиян рассматривают переход на фриланс. При этом на аутсорс можно отдать почти все виды работ: дизайн, маркетинг, разработку, аналитику, верстку, рекрутинг, копирайтинг — практически все функции, кроме функционала топ-менеджмента и руководства компаний. Такой подход даст возможность бизнесу сэкономить на многих статьях расходов", - говорится в исследовании.
Кроме того, если говорить о ближайших тенденциях, то, по мнению экспертов, высока вероятность роста предложений на работу вахтовым методом в 2020 году. Это связано с недостатком массового персонала в федеральных центрах. "Как правило, для местных жителей зарплатные предложения на таких позициях не покрывают потребностей, поэтому кандидатов ищут в других городах и регионах. Жители небольших городов готовы ехать в другие регионы за такими зарплатами, так как для них предлагаемые суммы являются значительными", - говорится в документе.
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