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Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
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РИА Новости

Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок

06:03 16.12.2019 (обновлено: 06:04 16.12.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянПассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
© РИА Новости / Жанна Манукян
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объем пассажирских перевозок за прошлый месяц в Гонконгском аэропорту понизился на 16,2%, этот самое большое его падение более чем за десять лет, сообщает газета Hong Kong Economic Daily.
Последний раз подобное понижение пассажирских перевозок в Гонконгском аэропорту случилось в июне 2009 года. Тогда они упали на 18,7%.
Управление аэропорта Гонконга в воскресенье опубликовало данные об объеме пассажирских перевозок за ноябрь 2019 года. В течение месяца он составил 500 человеко-раз (500 человек за рейс), понизившись на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на это, число транзитных рейсов и пассажиров по сравнению с ноябрем 2018 года выросло на 6%.
Гонконгский международный аэропорт - международный и региональный авиационный хаб. На 2016 год он обеспечивал около 19% рабочих мест в сфере экономики и логистики, а также более 20% ВВП района в этих областях.
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