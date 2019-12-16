Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок

Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста. Архивное фото

Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объем пассажирских перевозок за прошлый месяц в Объем пассажирских перевозок за прошлый месяц в Гонконгском аэропорту понизился на 16,2%, этот самое большое его падение более чем за десять лет, сообщает газета Hong Kong Economic Daily

Последний раз подобное понижение пассажирских перевозок в Гонконгском аэропорту случилось в июне 2009 года. Тогда они упали на 18,7%.

Управление аэропорта Гонконга в воскресенье опубликовало данные об объеме пассажирских перевозок за ноябрь 2019 года. В течение месяца он составил 500 человеко-раз (500 человек за рейс), понизившись на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на это, число транзитных рейсов и пассажиров по сравнению с ноябрем 2018 года выросло на 6%.