В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Члены приморского объединения "АвиаПоиск" во время работ у озера Хасан по поиску останков незахороненных советских воинов, пропавших без вести во время боев с японцами в 1938 году, нашли четыре погибших танка на месте наступления советского батальона, сообщает организация.
Ранее сообщалось, что поисковики вместе с пограничниками впервые за пять лет возобновили работы у озера Хасан.
"В северной части озера Хасан поисковиками впервые за 7 лет работы была визуально обнаружена и обследована трасса наступления 3-го танкового батальона 2-й мехбригады. Именно здесь 6 августа 1938 года после начала генерального штурма японских позиций пошли в бой танки Т-26 при поддержке пехоты 32-й стрелковой дивизии", - говорится в сообщении.
По данным поисковиков, при прохождении сильно заболоченной местности скорость бронемашин упала до 3-4 км/ч и они стали вязнуть. Японская артиллерия начала их расстреливать. Одному Т-26 удалось выйти из-за сопки, прежде чем он был подбит, а позже - эвакуирован. От него в болоте остались лежать надгусеничные полки. Еще в один из танков попал японский снаряд, его фрагменты разлетелись на расстояние около десяти метров.
© Фото : Поисковое объединение "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России" Останки танков на озере Хасан на местах боёв 1938 года с Японской артиллерией
Останки танков на озере Хасан на местах боёв 1938 года с Японской артиллерией
"В земле огромная воронка, из которой торчат куски развороченной брони, а вокруг – оторванные опорные катки, фрагмент приборной доски, измятые 45-мм гильзы и другие фрагменты. Экипаж этой машины погиб мгновенно. Третий танк отошёл от первого метров на 30 и тоже был подбит. Четвёртым оказался плавающий танк разведки Т-37. После попадания снаряда он "разулся" и был, по-видимому, добит окончательно", - отмечают поисковики.
По всей трассе движения танков торчат искорёженные обломки, лежат винтовочные и пулемётные гильзы, куски стали. Вдоль танкового пути – стрелковые ячейки и окопы. Это был единственный путь, по которому 1-2 августа 1938 года продвигалась 40-я стрелковая дивизия, а 6-9 августа шло передвижение войск 32-й стрелковой дивизии. Значительную часть останков красноармейцев, их снаряжения и вооружения "АвиаПоиск" нашёл в этих местах в 2013-2014 годах.
© Фото : Поисковое объединение "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России" Останки танков на озере Хасан на местах боёв 1938 года с Японской артиллерией
Останки танков на озере Хасан на местах боёв 1938 года с Японской артиллерией
Поисковики планируют в 2020 году поднять все фрагменты погибшей бронетехники, чтобы увековечить память павших танкистов, поставить памятные знаки и собрать останки воинов, которые разметало взрывами. Части танков выставят в экспозиции в Музее исторической техники на Садгороде.
Военный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей произошел 29 июля - 11 августа 1938 года. Пограничный конфликт был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых хасанские события выходят на уровень локальной войны. Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, или 1112, или 792) и 2752 ранеными, японские, соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным — около 650 и 2500).
© Фото : Поисковое объединение "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России" Останки танков на озере Хасан на местах боёв 1938 года с Японской артиллерией
Останки танков на озере Хасан на местах боёв 1938 года с Японской артиллерией
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