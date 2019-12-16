На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Специалисты национального парка Специалисты национального парка "Земля леопарда" Приморье , где обитает редкий дальневосточный леопард, впервые провели полномасштабный авиаучет диких копытных, сообщает учреждение.

"Специалисты отдела науки обследовали все юго-западное Приморье с воздуха на вертолете с целью расчета плотности популяций пятнистых оленей, косули и кабана... Общая длина учетных маршрутов превысила тысячу километров, покрыв своей сеткой около 360 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

В полосу учетов наблюдателей за это время попало более 1300 пятнистых оленей. Специалисты отмечают большое число животных в стадах – до 50 голов. Нацпарк добавляет, что в популяцию кабанов на охраняемой территории не проникла африканская чума, а среди встреченных 300 кабанов - достаточно большой процент поросят и подсвинков.

За время полетов ученым удалось увидеть одного тигра и двух дальневосточных леопардов. Кроме того, впервые удалось получить достоверные данные о численности в Хасанском районе водяных оленей – вида, который был впервые описан в России весной на территории нацпарка. Итоги авиаучета, которые дадут точные научные данные о плотности диких копытных, подведут в конце года.