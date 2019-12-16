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Туризм
2019-12-16T05:46+0300
https://ria.ru/20191216/1562423715.html
На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
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РИА Новости

На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных

05:46 16.12.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковВ нацпарке "Земля леопарда" стартовал новый этап фотомониторинга
В нацпарке Земля леопарда стартовал новый этап фотомониторинга
© РИА Новости / Виталий Аньков
В нацпарке "Земля леопарда" стартовал новый этап фотомониторинга. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье, где обитает редкий дальневосточный леопард, впервые провели полномасштабный авиаучет диких копытных, сообщает учреждение.
"Специалисты отдела науки обследовали все юго-западное Приморье с воздуха на вертолете с целью расчета плотности популяций пятнистых оленей, косули и кабана... Общая длина учетных маршрутов превысила тысячу километров, покрыв своей сеткой около 360 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
В полосу учетов наблюдателей за это время попало более 1300 пятнистых оленей. Специалисты отмечают большое число животных в стадах – до 50 голов. Нацпарк добавляет, что в популяцию кабанов на охраняемой территории не проникла африканская чума, а среди встреченных 300 кабанов - достаточно большой процент поросят и подсвинков.
За время полетов ученым удалось увидеть одного тигра и двух дальневосточных леопардов. Кроме того, впервые удалось получить достоверные данные о численности в Хасанском районе водяных оленей – вида, который был впервые описан в России весной на территории нацпарка. Итоги авиаучета, которые дадут точные научные данные о плотности диких копытных, подведут в конце года.
"Земля леопарда" - место обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
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ТуризмТуризмНациональный парк "Земля леопарда"Приморский край
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