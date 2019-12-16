Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР

СЕУЛ, 16 дек – РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что у Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР , несмотря на крайний срок, который отвела Северная Корея, передает агентство Рёнхап

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган посетит Южную Корею и Токио 15-19 декабря. В ходе визита в Южную Корею Биган в понедельник провел переговоры со спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

"Для США нет дедлайна. У нас есть цель выполнить обязательства, взятые двумя лидерами в ходе их встречи. Пришло время нам делать свою работу. Давайте покончим с этим. Мы здесь, и вы знаете, как с нами связаться", - заявил Биган на пресс-конференции по итогам переговоров.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.