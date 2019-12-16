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Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР
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РИА Новости

Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР

05:39 16.12.2019 (обновлено: 06:50 16.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 16 дек – РИА Новости. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР, несмотря на крайний срок, который отвела Северная Корея, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган посетит Южную Корею и Токио 15-19 декабря. В ходе визита в Южную Корею Биган в понедельник провел переговоры со спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.
"Для США нет дедлайна. У нас есть цель выполнить обязательства, взятые двумя лидерами в ходе их встречи. Пришло время нам делать свою работу. Давайте покончим с этим. Мы здесь, и вы знаете, как с нами связаться", - заявил Биган на пресс-конференции по итогам переговоров.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты считают испытаниями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.
Жители Пхеньяна с флагом КНДР
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