Жители сирийской провинции Хама возвращаются в свои дома

Как рассказал журналистам главный администратор Карназа Ибрагим Мустафа, когда началась война, от страха и снарядов люди уехали отсюда, в том числе на поиски работы в других населенных пунктах. "После освобождения люди стали возвращаться сюда, уже вернулись 10 тысяч человек", - сказал он.

По его словам, вернувшиеся жители восстанавливают разрушенные дома, хозяйства - до войны в городе было много аграриев, выращивалась пшеница. В то же время главный администратор Карназа отметил, что обстрелы города продолжаются. "За последние три месяца четыре человека погибли. Сначала часто обстреливали ракетами … в последнее время стало больше обстрелов, люди очень сильно переживают и боятся, поэтому мы все прячемся в подвалах от ракет", - рассказал он.