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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-16T05:30+0300
https://ria.ru/20191216/1562423613.html
Жители сирийской провинции Хама возвращаются в свои дома
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РИА Новости

Жители сирийской провинции Хама возвращаются в свои дома

05:30 16.12.2019
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© РИА НовостиАрмия САР взяла населенные пункты в провинции Хама
Армия САР взяла населенные пункты в провинции Хама
© РИА Новости
Армия САР взяла населенные пункты в провинции Хама. Архивное фото
ХАМА (Сирия), 16 дек - РИА Новости. Жители города Карназ в сирийской провинции Хама возвращаются в свои дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.
Карназ находится на шоссе из Дамаска через Хомс и Хаму в Алеппо и считается стратегическим населенным пунктом, до начала войны здесь жила 21 тысяча человек.
Как рассказал журналистам главный администратор Карназа Ибрагим Мустафа, когда началась война, от страха и снарядов люди уехали отсюда, в том числе на поиски работы в других населенных пунктах. "После освобождения люди стали возвращаться сюда, уже вернулись 10 тысяч человек", - сказал он.
По его словам, вернувшиеся жители восстанавливают разрушенные дома, хозяйства - до войны в городе было много аграриев, выращивалась пшеница. В то же время главный администратор Карназа отметил, что обстрелы города продолжаются. "За последние три месяца четыре человека погибли. Сначала часто обстреливали ракетами … в последнее время стало больше обстрелов, люди очень сильно переживают и боятся, поэтому мы все прячемся в подвалах от ракет", - рассказал он.
Сирийские правительственные войска взяли под контроль город Карназ в 2013 году.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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