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В Москве суд огласит приговор экс-главе минфина Подмосковья
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РИА Новости

В Москве суд огласит приговор экс-главе минфина Подмосковья

05:16 16.12.2019 (обновлено: 05:17 16.12.2019)
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© АГН "Москва" / Софья СандурскаяБывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в суде
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в суде
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник огласит приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, обвиняемому в хищении 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Оглашение приговора назначено на 16 декабря в 14.00", - сказала собеседница агентства.
Ранее в ходе прений сторон прокурор Амалия Устаева попросила суд приговорить Кузнецова к 14 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года.
Как следует из обвинительного заключения, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Подмосковья входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Уголовное дело было возбуждено в мае 2008 года. Злоумышленники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.
Следственный комитет вел расследование более десяти лет - оно осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Бывший чиновник был задержан 6 июля 2013 года во Франции, 12 апреля 2016 года он был освобожден с обязательством носить электронный браслет. Еще через полгода экс-министр был помещен под домашний арест в съемную квартиру полиции, в конце декабря 2018 года его заключили в тюрьму под Парижем и в январе экстрадировали в Россию.
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Всего Кузнецову вменяются десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере, девять эпизодов растраты имущества и три эпизода легализации денежных средств. Ущерб, по данным следствия, составил 14 миллиардов рублей. Мужчина признал вину и рассчитывал на особый порядок судебного решения, гарантирующий более мягкое наказание, но суд отказал ему, ссылаясь на позицию прокурора и потерпевших, указавших, что экс-чиновник так и не компенсировал ущерб.
Бежавший в США сообщник экс-министра финансов Подмосковья Дмитрий Котляренко 31 июля заочно приговорен в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.
Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах, которую следствие называет участником похищавшей бюджетные средства организованной группы, в конце января 2018 года была заочно приговорена столичным судом к 11 годам колонии. Она объявлена в международный розыск, но на её выдачу силовики не рассчитывают – Булах является гражданкой США и проживает в Штатах, с которыми у России отсутствует двустороннее соглашение о выдаче преступников.
Булах питает слабость к антиквариату и драгоценностям. Следствие установило, что перед отъездом в США она пыталась вывезти через Финляндию коллекцию роскошных предметов, включающую в себя картины, иконы, книги, антикварную мебель, оружие и ювелирные украшения – всего почти 1400 позиций. Некоторое время её коллекция была арестована в рамках расследования уголовного дела, сейчас полотна и другие ценности передаются подмосковным музеям.
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КриминалЗадержание экс-министра финансов ПодмосковьяБасманный суд г. МосквыМоскваМосковская область
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