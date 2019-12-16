В Москве суд огласит приговор экс-главе минфина Подмосковья

"Оглашение приговора назначено на 16 декабря в 14.00", - сказала собеседница агентства.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Амалия Устаева попросила суд приговорить Кузнецова к 14 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года.

Как следует из обвинительного заключения, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Подмосковья входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Уголовное дело было возбуждено в мае 2008 года. Злоумышленники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.

Следственный комитет вел расследование более десяти лет - оно осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Бывший чиновник был задержан 6 июля 2013 года во Франции, 12 апреля 2016 года он был освобожден с обязательством носить электронный браслет. Еще через полгода экс-министр был помещен под домашний арест в съемную квартиру полиции, в конце декабря 2018 года его заключили в тюрьму под Парижем и в январе экстрадировали в Россию.

Всего Кузнецову вменяются десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере, девять эпизодов растраты имущества и три эпизода легализации денежных средств. Ущерб, по данным следствия, составил 14 миллиардов рублей. Мужчина признал вину и рассчитывал на особый порядок судебного решения, гарантирующий более мягкое наказание, но суд отказал ему, ссылаясь на позицию прокурора и потерпевших, указавших, что экс-чиновник так и не компенсировал ущерб.

Бежавший в США сообщник экс-министра финансов Подмосковья Дмитрий Котляренко 31 июля заочно приговорен в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.

Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах, которую следствие называет участником похищавшей бюджетные средства организованной группы, в конце января 2018 года была заочно приговорена столичным судом к 11 годам колонии. Она объявлена в международный розыск, но на её выдачу силовики не рассчитывают – Булах является гражданкой США и проживает в Штатах, с которыми у России отсутствует двустороннее соглашение о выдаче преступников.