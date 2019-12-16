На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек, сообщает СМИ

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Подземные толчки были зафиксированы в 06.11 по времени UTC (09.11 мск). Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.