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На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек, сообщает СМИ
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РИА Новости

На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек, сообщает СМИ

04:53 16.12.2019
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© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, сообщает газета Manila Bulletin.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибла шестилетняя девочка.
Согласно последним сообщениям полиции, все пострадавшие находились в провинции Давао Дель Сур. В результате в провинции наблюдались перебои с электричеством. Землетрясение также повредило несколько зданий.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Подземные толчки были зафиксированы в 06.11 по времени UTC (09.11 мск). Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.
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