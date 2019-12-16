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В пекинском аэропорту "Шоуду" более 40 рейсов отменены из-за снегопада
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РИА Новости

В пекинском аэропорту "Шоуду" более 40 рейсов отменены из-за снегопада

04:40 16.12.2019
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© AP Photo / Andy WongСотрудники таможенной службы международного аэропорта Шоуду в Пекине
Сотрудники таможенной службы международного аэропорта Шоуду в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Сотрудники таможенной службы международного аэропорта Шоуду в Пекине . Архивное фото
ПЕКИН, 16 дек – РИА Новости. Свыше 40 рейсов отменены в понедельник в международном аэропорту "Шоуду" из-за снегопада, который не прекращается в китайской столице с вечера воскресенья, следует из заявления администрации аэропорта.
Погодные условия усугубляются еще и сильным туманом, метеорологическое управление города уже опубликовало предупреждение о том, что в разных районах города видимость может сократиться до 500 метров.
Согласно данным аэропорта, на понедельник запланировано осуществить 1328 рейсов и перевезти более 213 тысяч человек. По состоянию на 7.00 (2.00 мск) выполнено 149 рейсов, 42 отменены.
Аэропорт дополнительно привлек 400 сотрудников и 67 специализированных машин для расчистки снега и наледи.
Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Шоуду", рейсы "Аэрофлота" и S7 не затронуты, они выполняются по расписанию.
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