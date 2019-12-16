В пекинском аэропорту "Шоуду" более 40 рейсов отменены из-за снегопада

ПЕКИН, 16 дек – РИА Новости. Свыше 40 рейсов отменены в понедельник в международном аэропорту "Шоуду" из-за снегопада, который не прекращается в Свыше 40 рейсов отменены в понедельник в международном аэропорту "Шоуду" из-за снегопада, который не прекращается в китайской столице с вечера воскресенья, следует из заявления администрации аэропорта.

Погодные условия усугубляются еще и сильным туманом, метеорологическое управление города уже опубликовало предупреждение о том, что в разных районах города видимость может сократиться до 500 метров.

Согласно данным аэропорта, на понедельник запланировано осуществить 1328 рейсов и перевезти более 213 тысяч человек. По состоянию на 7.00 (2.00 мск) выполнено 149 рейсов, 42 отменены.

Аэропорт дополнительно привлек 400 сотрудников и 67 специализированных машин для расчистки снега и наледи.