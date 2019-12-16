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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-16T04:28+0300
https://ria.ru/20191216/1562423300.html
Исследование показало, куда россияне собираются поехать на Новый год
https://cdn21.img.ria.ru/images/151188/14/1511881474_0:255:2886:1878_1036x0_80_0_0_be318f3fe6533fe5ef6b57ddd9226257.jpg
РИА Новости

Исследование показало, куда россияне собираются поехать на Новый год

04:28 16.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкЦентральная улица города Великий Устюг
Центральная улица города Великий Устюг
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Центральная улица города Великий Устюг. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большинство россиян планируют отправиться в новогоднее путешествие по России, говорится в совместном исследовании картографического сервиса Maps.Me и портала ResearchMe, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 4811 пользователей рунета старше 18 лет, планирующих путешествие в период новогодних каникул.
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"Подавляющее большинство тех, кто планирует отправиться в новогоднее путешествие, выбирает внутренний туризм (88%). Его популярность увеличилась по сравнению с прошлым годом – тогда о путешествиях по России говорили 75%", - говорится в релизе. По данным аналитиков, почти половина путешествующих не собираются покидать свой регион, они отправятся за город.
Топ новогодних поездок мечты возглавляют путешествия по России (29%), среди самых желанных направлений – Великий Устюг, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Около 27% мечтают погулять по новогодним городам Европы - три верхние строчки рейтинга занимают Франция, Германия и Италия. А 12% опрошенных хотели бы встретить Новый год в Австралии.
При этом большей части путешественников (59%) важно, чтобы встреча Нового года в поездке сопровождалась традиционными символами (елка, оливье, снег и т.д.) "Каждый пятый (19%), признавая их важность, все-таки предпочитает наряжать елку в теплом климате или даже заменить ее на пальму. А 17% не придают значения традициям и просто хотят сбежать от новогодней суеты к морю, причем среди аудитории старше 35 лет доля таких "беглецов" выше", - отмечается в исследовании.
Как и годом ранее, более половины путешественников (52%) отправятся в поездки с семьей, 29% - в компании второй половины, 24% - с друзьями. Треть опрошенных (34%) на новогоднее путешествие выделяет не более 10 тысяч рублей. Каждый четвертый (24%) планирует потратить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а каждый пятый (18%) – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
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Новый год—2020ТуризмРоссия
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