Камчатский вулкан Безымянный может начать извержение на этой неделе

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке может в любое время в течение недели начать мощное извержение, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.
"Активность вулкана Безымянный начала повышаться с первых дней декабря. Был отмечен постепенный рост температуры термальной аномалии в районе вершины вулкана, а также усиление его парогазовой деятельности", - сказала руководитель Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) ИВиС ДВО РАН Ольга Гирина, чьи слова приводятся в сообщении.
На прошлой неделе на спутниковом снимке на западном склоне лавового купола Безымянного был обнаружен небольшой лавовый поток.
"За последние два дня температура аномалии существенно повысилась, что может указывать на возможное в ближайшее время сильное эксплозивное извержение вулкана", - отметила руководитель KVERT.
Авиационный цветовой код опасности Безымянного с "желтого" повышен до "оранжевого". Ученые отмечают, что сильное эксплозивное извержение вулкана с выносом пепла до 10-15 километров над уровнем моря возможно в любое время на протяжении недели. Пеплопады возможны в поселках Козыревск, Майское, Ключи, Усть-Камчатск.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло 15 марта 2019 года.
Катастрофическое извержение вулкана Безымянный произошло 30 марта 1955 года. Тогда столбы пепла поднялись на высоту более 40 километров, а грязевые потоки заполнили реку Камчатка - самую большую реку полуострова. После этого извержения в СССР начались регулярные наблюдения за деятельностью вулканов, были созданы специализированные научные учреждения, а 30 марта стал отмечаться День вулканолога.