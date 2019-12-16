Камчатский вулкан Безымянный может начать извержение на этой неделе

Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке. Архивное фото

Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке

"Активность вулкана Безымянный начала повышаться с первых дней декабря. Был отмечен постепенный рост температуры термальной аномалии в районе вершины вулкана, а также усиление его парогазовой деятельности", - сказала руководитель Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) ИВиС ДВО РАН Ольга Гирина, чьи слова приводятся в сообщении.

На прошлой неделе на спутниковом снимке на западном склоне лавового купола Безымянного был обнаружен небольшой лавовый поток.

"За последние два дня температура аномалии существенно повысилась, что может указывать на возможное в ближайшее время сильное эксплозивное извержение вулкана", - отметила руководитель KVERT.

Авиационный цветовой код опасности Безымянного с "желтого" повышен до "оранжевого". Ученые отмечают, что сильное эксплозивное извержение вулкана с выносом пепла до 10-15 километров над уровнем моря возможно в любое время на протяжении недели. Пеплопады возможны в поселках Козыревск, Майское, Ключи, Усть-Камчатск.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло 15 марта 2019 года.