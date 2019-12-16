Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", — сказал Хельме в эфире TRE Raadio.

Он также выразил сомнения, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять государственные интересы. По мнению Хельме, следующим премьер-министром Финляндии станет Юсси Халла-Ахо, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Истинные финны", идеологически родственной эстонской EKRE.

Санна Марин во вторник стала самым молодым премьер-министром не только страны, но и мира — ей 34 года, а Финляндией будет впервые управлять "женская пятерка" — лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины: 32-летняя Катри Кулмуни возглавляет "Центристов", 34-летняя Мария Охисало — председатель "Зеленых", Союзом левых сил руководит 32-летняя Ли Андерссон, 55-летняя Анна-Мая Хенрикссон — председатель Шведской народной партии.

В правительстве Санны Марин 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами.