Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T11:23+0300
https://ria.ru/20191216/1562423071.html
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156237/50/1562375006_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_70eb7a7fb101dcc085a3e9c8357c0c71.jpg
РИА Новости

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"

03:41 16.12.2019 (обновлено: 11:23 16.12.2019)
33280
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ТАЛЛИН, 16 дек — РИА Новости. Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", — сказал Хельме в эфире TRE Raadio.
Он также выразил сомнения, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять государственные интересы. По мнению Хельме, следующим премьер-министром Финляндии станет Юсси Халла-Ахо, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Истинные финны", идеологически родственной эстонской EKRE.
Санна Марин во вторник стала самым молодым премьер-министром не только страны, но и мира — ей 34 года, а Финляндией будет впервые управлять "женская пятерка" — лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины: 32-летняя Катри Кулмуни возглавляет "Центристов", 34-летняя Мария Охисало — председатель "Зеленых", Союзом левых сил руководит 32-летняя Ли Андерссон, 55-летняя Анна-Мая Хенрикссон — председатель Шведской народной партии.
В правительстве Санны Марин 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами.
Отныне правительства всех Северных стран, кроме Швеции, возглавляют женщины: в Исландии — Катрин Якобсдоуттир, в Дании — Метте Фредериксен, в Норвегии — Эрна Сульберг.
Здание посольства РФ в Эстонии
30 ноября, 08:00
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
423882171489
Обсудить 33
Санна МаринМарт ХельмеМВД ЭстонииЭстонияФинляндияВ мире
Популярные комментарии
Там еще веселей - она кассир из универсама))) "Свободная касса" - интеллектуальная элита. Правильно Пушкин писал про печальных пасынков природы чухонцев.. Убогих
16 декабря, 04:05
Илья Золотов
41510024
Бедная Эстония. Ну уже и не знает как привлечь к себе внимание Евросоюза.
16 декабря, 04:10
PCProstoy Chitatel
47150003
Рекомендуем
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Московский Кремль
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Виды России. Курильские острова
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:24Россиянам будут выдавать шенгенские визы на пять лет
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
Лента новостейМолния