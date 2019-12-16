Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T03:05+0300
https://ria.ru/20191216/1562422902.html
У двух жителей Приморья нашли арсенал оружия и свыше 600 патронов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156242/29/1562422936_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_1971c1ebb4eee2ff9adde22ba33e0799.png
РИА Новости

У двух жителей Приморья нашли арсенал оружия и свыше 600 патронов

02:56 16.12.2019 (обновлено: 03:05 16.12.2019)
2086
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Приморскому краюИзъятый в Приморье арсенал оружия и патронов
Изъятый в Приморье арсенал оружия и патронов
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
Изъятый в Приморье арсенал оружия и патронов
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Полицейские и пограничники в Приморье задержали двоих жителей села Покровка, у которых нашли свыше 600 патронов и оружие, сообщает региональное УМВД РФ.
"В ходе обследования по месту жительства задержанных сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 патронов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружье, капсюли для патронов, огнестрельное оружие (три ружья), части нарезного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по изготовлению и сбыту оружия
24 мая, 10:21
ФСБ изъяла арсенал оружия из подпольных мастерских в ряде регионов
642030
Обсудить 0
УМВД РФ по Приморскому краюВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
"Квартал 95" напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:29Совет Федерации и Высшая школа экономики договорились о сотрудничестве
19:24Россиянам будут выдавать шенгенские визы на пять лет
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
Лента новостейМолния