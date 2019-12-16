У двух жителей Приморья нашли арсенал оружия и свыше 600 патронов

"В ходе обследования по месту жительства задержанных сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 патронов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружье, капсюли для патронов, огнестрельное оружие (три ружья), части нарезного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.