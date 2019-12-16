У двух жителей Приморья нашли арсенал оружия и свыше 600 патронов

"В ходе обследования по месту жительства задержанных сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 патронов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружье, капсюли для патронов, огнестрельное оружие (три ружья), части нарезного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.