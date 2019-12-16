Огни рождественской ели зажглись в израильском Яффо

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Пятнадцатиметровая рождественская ель установлена в израильском Яффо, огни на ней торжественно зажгли поздно вечером в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

Рождественские елки в Израиле можно встретить не в каждом городе - в ряде случаев их появление вызывает противоречия в обществе, так как еврейское население не хочет видеть на улицах христианские символы. При этом репатрианты из стран бывшего СССР и стран СНГ пытаются отстоять свое право на елку как символ Нового года , а не Рождества . Их требование также воспринимается негативно, так как евреи празднуют "свой" новый год - Рош ха-Шана.

Однако есть города-исключения со смешанным населением, в которых муниципалитет поддерживает установку рождественских елок. В частности, таким является Яффо, где есть еврейские и арабские кварталы, на его улицах можно увидеть синагоги, мечети, церкви и монастыри.

В воскресенье в Яффо в старом городе у Башни часов были торжественно зажжены огни на рождественской 15-метровой елке. Жители города и туристы собрались на площади и на прилегающих улицах - дети в нарядах фотографировались с Санта-Клаусом, взрослые танцевали под рождественские песни на английском, арабском и французском языках.

Уже в полной темноте собравшиеся у Башни часов люди запустили обратный отсчет до включения огней на праздничном дереве. "Десять, девять, восемь, семь..." - кричали зрители, и с последним "Один!" на елке засветились красно-зеленые огни.