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Огни рождественской ели зажглись в израильском Яффо
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РИА Новости

Огни рождественской ели зажглись в израильском Яффо

02:48 16.12.2019 (обновлено: 12:53 16.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЦерковь Святого Петра в Яффе
Церковь Святого Петра в Яффе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Церковь Святого Петра в Яффе. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Пятнадцатиметровая рождественская ель установлена в израильском Яффо, огни на ней торжественно зажгли поздно вечером в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Рождественские елки в Израиле можно встретить не в каждом городе - в ряде случаев их появление вызывает противоречия в обществе, так как еврейское население не хочет видеть на улицах христианские символы. При этом репатрианты из стран бывшего СССР и стран СНГ пытаются отстоять свое право на елку как символ Нового года, а не Рождества. Их требование также воспринимается негативно, так как евреи празднуют "свой" новый год - Рош ха-Шана.
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Однако есть города-исключения со смешанным населением, в которых муниципалитет поддерживает установку рождественских елок. В частности, таким является Яффо, где есть еврейские и арабские кварталы, на его улицах можно увидеть синагоги, мечети, церкви и монастыри.
В воскресенье в Яффо в старом городе у Башни часов были торжественно зажжены огни на рождественской 15-метровой елке. Жители города и туристы собрались на площади и на прилегающих улицах - дети в нарядах фотографировались с Санта-Клаусом, взрослые танцевали под рождественские песни на английском, арабском и французском языках.
Уже в полной темноте собравшиеся у Башни часов люди запустили обратный отсчет до включения огней на праздничном дереве. "Десять, девять, восемь, семь..." - кричали зрители, и с последним "Один!" на елке засветились красно-зеленые огни.
Теперь огни на рождественской ели будут загораться каждый вечер до 19 января.
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