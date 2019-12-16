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Новый "Полицейский с Рублевки" возглавил российский прокат
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РИА Новости

Новый "Полицейский с Рублевки" возглавил российский прокат

02:39 16.12.2019 (обновлено: 02:40 16.12.2019)
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© ТНТ (2019)Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Кадр из фильма Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
© ТНТ (2019)
Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская комедия Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" возглавила прокат, собрав в первые выходные более 372 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Главным героем второй части фильма стал сотрудник одиозного отделения полиции Барвихи Владимир Яковлев в исполнении Сергея Бурунова. Герой Александра Петрова Гриша Измаилов в комедии не появится. По сюжету полицейские готовятся встречать Новый год в загородном коттедже, но в канун праздника высшее начальство запрещает Яковлеву отлучаться с работы - в городе орудуют преступники, ограбившие ювелирное предприятие. Яковлев не намерен лишаться праздника, преступление надо во что бы то ни стало раскрыть до полуночи 31 декабря.
На втором месте - новинка проката, фантастический боевик Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень", сборы фильм составили 366,7 миллиона рублей.
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" занял третье место, собрав 175,5 миллиона рублей, общие сборы за три недели составили 1,75 миллиарда рублей.
Мелодрама Пола Фига "Рождество на двоих" расположилась на четвертой строчке, картина собрала 41,3 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 170,3 миллиона рублей).
Замыкает пятерку детектив Райана Джонсона "Достать ножи" с Дэниэлом Крейгом в главной роли, фильм собрал за выходные 32 миллиона рублей (общие сборы за ти недели - более 291 миллиона рублей).
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