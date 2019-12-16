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Fesco планирует продать зерновой бизнес
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РИА Новости

Fesco планирует продать зерновой бизнес

02:18 16.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкПрезидент Транспортной группы FESCO Александр Исурин дает интервью на Красноярском экономическом форуме 2019 в Международном выставочно-деловом центре "Сибирь"
Президент Транспортной группы FESCO Александр Исурин дает интервью на Красноярском экономическом форуме 2019 в Международном выставочно-деловом центре Сибирь
© РИА Новости / Сергей Черных
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Президент Транспортной группы FESCO Александр Исурин дает интервью на Красноярском экономическом форуме 2019 в Международном выставочно-деловом центре "Сибирь". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская транспортная группа Fesco планирует продать свой зерновой бизнес, сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, если будет получено одобрение Федеральной антимонопольной службы, сообщил журналистам глава группы Александр Исурин.
"Мы ведем переговоры по выходу из зернового сегмента. Если партнер получит до конца года разрешение ФАС, то сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года. Цену обговорили, но сказать не можем", - сказал Исурин.
Он уточнил, что речь идет о парке "Трансгрейна" и "Трансгаранта" в объеме 4,2 тысячи зерновозов, включая 1629 в аренде, 231 собственный и 2338 в лизинге.
Глава Fesco сообщил, что на средства от сделки может быть частично погашен долг перед ВТБ.
Банк ВТБ и Fesco в ноябре 2017 года подписали договор о предоставлении кредитной линии на сумму до 680 миллионов долларов для реструктуризации основной части задолженности группы. "Если мы продаем, мы либо должны инвестировать в компанию, либо гасить долг. Если мы продадим (зерновозы - ред.), мы сделаем две вещи – частично погасим долг, частично будем инвестировать в развитие бизнеса компании", - заключил Исурин.
Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических групп компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% - компаниям, подконтрольным Марку Гарберу (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% - TPG Capital, 26,3% - другим акционерам или находятся в свободном обращении.
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4 сентября, 01:21Восточный экономический форум
Fesco рассчитывает консолидировать ж/д оператора "Русская тройка"
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Александр ИсуринFESCOНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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