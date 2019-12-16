Fesco планирует продать зерновой бизнес

"Мы ведем переговоры по выходу из зернового сегмента. Если партнер получит до конца года разрешение ФАС, то сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года. Цену обговорили, но сказать не можем", - сказал Исурин.

Он уточнил, что речь идет о парке "Трансгрейна" и "Трансгаранта" в объеме 4,2 тысячи зерновозов, включая 1629 в аренде, 231 собственный и 2338 в лизинге.

Банк ВТБ и Fesco в ноябре 2017 года подписали договор о предоставлении кредитной линии на сумму до 680 миллионов долларов для реструктуризации основной части задолженности группы. "Если мы продаем, мы либо должны инвестировать в компанию, либо гасить долг. Если мы продадим (зерновозы - ред.), мы сделаем две вещи – частично погасим долг, частично будем инвестировать в развитие бизнеса компании", - заключил Исурин.