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Медведев обсудит правовое регулирование интеллектуальной собственности
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РИА Новости

Медведев обсудит правовое регулирование интеллектуальной собственности

02:13 16.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник совещание, посвященное совершенствованию правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба кабмина.
"Участники совещания обсудят основные направления развития института интеллектуальной собственности, а также оптимизацию регулирующего воздействия в сфере интеллектуальной собственности, в том числе вопросы антимонопольного регулирования в данной сфере", - говорится в сообщении.
В совещании примет участие министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, заместитель председателя правительства Максим Акимов, министр юстиции Александр Коновалов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.
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