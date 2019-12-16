Самолет Москва — Сургут вернулся в Шереметьево из-за трещины

"В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510 Из Москвы в Сургут", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 23.45 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. По предварительным данным пострадавших нет. Обстоятельства инцидента будут расследованы.