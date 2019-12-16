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Самолет Москва — Сургут вернулся в Шереметьево из-за трещины
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РИА Новости

Самолет Москва — Сургут вернулся в Шереметьево из-за трещины

02:01 16.12.2019 (обновлено: 02:26 16.12.2019)
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CC BY 2.0 / sama093 / PlaneСамолет Boeing 737
Самолет Boeing 737
CC BY 2.0 / sama093 / Plane
Самолет Boeing 737. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Второй за вечер воскресенья самолет - Boeing 737 - вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле вернулся Boeing 737 выполнявший рейс 1510 Из Москвы в Сургут", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 23.45 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. По предварительным данным пострадавших нет. Обстоятельства инцидента будут расследованы.
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