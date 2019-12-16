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2019-12-16T01:52+0300
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В Петербурге суд рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова
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РИА Новости

В Петербурге суд рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова

01:52 16.12.2019
12109
© пресс-служба РВИОРоссийский историк Олег Соколов
Российский историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
Российский историк Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Заседание городского суда Санкт-Петербурга по обжалованию ареста историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, состоится в понедельник, 16 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Апелляционная жалоба на постановление Октябрьского районного суда от 11.11.2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Олегу Соколову будет рассмотрена в Санкт-Петербургском городском суде 16.12.2019 в 12.30", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Ранее адвокат историка Александр Почуев утверждал, что его жалобу на арест Соколова городской суд рассмотрит 5 декабря. Он также заявлял, что "сам Олег Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения - нахождение под стражей на два месяца". "Но я как адвокат имею право подать на обжалование, и я этим правом воспользовался. На ходатайстве стоит только моя подпись, Соколов ее не прописывал", - заявлял ранее Почуев.
Защитник также пояснил, что планирует просить суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, в суде
4 декабря, 13:19
Историку Соколову поменяли сокамерника в "Бутырке", сообщили в ОНК
Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Ранее сообщалось, что дело историка было передано для расследования в центральный аппарат СК РФ, а сам он переведен в московское СИЗО "Бутырка" из петербургского СИЗО "Кресты".
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка выловили из реки Мойки, куда он, по данным СМИ, сначала попытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду сам, поскольку они не тонули.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
7 декабря, 15:01
Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы
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Александр Почуев (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский городской судПроисшествия
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