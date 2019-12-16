В Петербурге суд рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова

"Апелляционная жалоба на постановление Октябрьского районного суда от 11.11.2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Олегу Соколову будет рассмотрена в Санкт-Петербургском городском суде 16.12.2019 в 12.30", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее адвокат историка Александр Почуев утверждал, что его жалобу на арест Соколова городской суд рассмотрит 5 декабря. Он также заявлял, что "сам Олег Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения - нахождение под стражей на два месяца". "Но я как адвокат имею право подать на обжалование, и я этим правом воспользовался. На ходатайстве стоит только моя подпись, Соколов ее не прописывал", - заявлял ранее Почуев.

Защитник также пояснил, что планирует просить суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Ранее сообщалось, что дело историка было передано для расследования в центральный аппарат СК РФ, а сам он переведен в московское СИЗО "Бутырка" из петербургского СИЗО "Кресты".

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка выловили из реки Мойки, куда он, по данным СМИ, сначала попытался выкинуть останки Ещенко, а затем прыгнул в воду сам, поскольку они не тонули.