Гольдштейна представят властям ЕАО в качестве врио главы региона

ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в понедельник будет представлен органам государственной власти региона, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Срок полномочий Левинталя на посту губернатора истекал в сентябре 2020 года.
"Ростислава Гольдштейна в понедельник представят органам государственной власти региона", - сказал собеседник агентства.
Согласно протоколу, представлять нового руководителя региона будет вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
После отставки Левинталя правительство региона ушло в отставку.
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