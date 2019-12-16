В Гонконге митингующих разгоняют слезоточивым газом, сообщает СМИ

Гонконгцы собрались в Мон-Коке в восемь часов по местному времени (15.00 мск). Люди пели песни, некоторые показывали полицейским "сердечки". В ответ полиция задержала двоих человек. Это вызвало негодование толпы. Через несколько часов полицейские подняли черный флаг и начали разгонять собравшихся слезоточивым газом.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.