В Гонконге митингующих разгоняют слезоточивым газом, сообщает СМИ

Гонконгцы собрались в Мон-Коке в восемь часов по местному времени (15.00 мск). Люди пели песни, некоторые показывали полицейским "сердечки". В ответ полиция задержала двоих человек. Это вызвало негодование толпы. Через несколько часов полицейские подняли черный флаг и начали разгонять собравшихся слезоточивым газом.