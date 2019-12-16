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В Гонконге митингующих разгоняют слезоточивым газом, сообщает СМИ
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РИА Новости

В Гонконге митингующих разгоняют слезоточивым газом, сообщает СМИ

01:37 16.12.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
Протесты в Гонконге . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Жители Гонконга в воскресенье вечером собрались на митинг в районе Мон-Кок, полиция разгоняет их слезоточивым газом и перцовым спреем, передает телерадиокорпорация RTHK.
Гонконгцы собрались в Мон-Коке в восемь часов по местному времени (15.00 мск). Люди пели песни, некоторые показывали полицейским "сердечки". В ответ полиция задержала двоих человек. Это вызвало негодование толпы. Через несколько часов полицейские подняли черный флаг и начали разгонять собравшихся слезоточивым газом.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
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