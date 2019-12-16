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Новый год—2020
2019-12-16T02:06+0300
https://ria.ru/20191216/1562422433.html
Астролог дала советы знакам зодиака по выбору одежды в новом году
https://cdn21.img.ria.ru/images/156168/38/1561683854_0:191:3072:1919_1036x0_80_0_0_3c122868f238a9b8de2af61ddb2ab177.jpg
РИА Новости

Астролог дала советы знакам зодиака по выбору одежды в новом году

02:06 16.12.2019
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© Depositphotos / william87Магазин одежды
Магазин одежды
© Depositphotos / william87
Магазин одежды. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Астролог Вера Хубелашвили рассказала, как "получить благосклонность" от символа Нового года — Белой Крысы разным знакам зодиака.
Огненным знакам — льву, овну и стрельцу — Хубелашвили рекоммендует носить позолоченные элементы в одежде, чтобы добиться финансового успеха.
"Это будет давать большие возможности. В одежде обязательно должно быть удобно, в украшениях не должно быть тривиальной скромности. Эти знаки привыкли быть лидерами, любят быть заметными. Крыса будет приветствовать их подход к самовыражению", — отметила она в интервью радио Sputnik.
Земным знакам — тельца, козерога и девы — астролог посоветовала скромную одежду, а также винтажную моду и наряды ручной работы.
Татуировка
Вчера, 02:06Новый год—2020
Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
"У них идет противоположное отношение к моде, они наоборот будут радовать хозяйку года своей скромностью, более сдержанными нарядами, простотой и элегантностью. Крыса будет это уважать. В дополнение к этому можно позволить себе винтажную моду и наряды. Если есть возможность пошить наряд для себя лично - это будет реальным подарком, милостью для Крысы. В украшениях лучше отдавать предпочтение золоту, чем серебру", — пояснила Хубелашвили.
В свою очередь, близнецы, весы и водолей должны выделаться с помощью нестандартных аксессуаров, считает астролог.
"Эти знаки должны выделять себя интересными, нестандартными аксессуарами. Это могут быть эксклюзивные поделки, украшения для волос, ремни, повязки. Из одежды я бы порекомендовала что-то блестящее", – добавила она.
Хубелашвили также посоветовала водным знакам — рыбам, раку и скорпиону — воздержаться от бесформенной одежды и носить вместо нее обтягивающие элементы и материалы.
" Из обуви для водных знаков предпочтителен каблук, он будет подчеркивать их сексапильность. Водные знаки считаются самыми притягательными. Украшения необязательно должны быть дорогими, но должны быть изысканными", – заключила астролог.
Праздник
14 декабря, 02:05Новый год—2020
Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
41701225
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Новый год—2020Вера ХубелашвилиастрологияРоссияОбщество
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