Астролог дала советы знакам зодиака по выбору одежды в новом году

Огненным знакам — льву, овну и стрельцу — Хубелашвили рекоммендует носить позолоченные элементы в одежде, чтобы добиться финансового успеха.

"Это будет давать большие возможности. В одежде обязательно должно быть удобно, в украшениях не должно быть тривиальной скромности. Эти знаки привыкли быть лидерами, любят быть заметными. Крыса будет приветствовать их подход к самовыражению", — отметила она в интервью радио Sputnik

Земным знакам — тельца, козерога и девы — астролог посоветовала скромную одежду, а также винтажную моду и наряды ручной работы.

"У них идет противоположное отношение к моде, они наоборот будут радовать хозяйку года своей скромностью, более сдержанными нарядами, простотой и элегантностью. Крыса будет это уважать. В дополнение к этому можно позволить себе винтажную моду и наряды. Если есть возможность пошить наряд для себя лично - это будет реальным подарком, милостью для Крысы. В украшениях лучше отдавать предпочтение золоту, чем серебру", — пояснила Хубелашвили.

В свою очередь, близнецы, весы и водолей должны выделаться с помощью нестандартных аксессуаров, считает астролог.

"Эти знаки должны выделять себя интересными, нестандартными аксессуарами. Это могут быть эксклюзивные поделки, украшения для волос, ремни, повязки. Из одежды я бы порекомендовала что-то блестящее", – добавила она.

Хубелашвили также посоветовала водным знакам — рыбам, раку и скорпиону — воздержаться от бесформенной одежды и носить вместо нее обтягивающие элементы и материалы.