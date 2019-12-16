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2019-12-16T01:15+0300
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В столице Ливана продолжаются погромы и противостояния с полицией
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РИА Новости

В столице Ливана продолжаются погромы и противостояния с полицией

01:14 16.12.2019 (обновлено: 01:15 16.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБеспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Группы людей закидывают кордоны полиции и армии камнями, скрываясь среди мирных демонстрантов в районе здания парламента в центре Бейрута. Стражи порядка в свою очередь интенсивно используют слезоточивый газ для разгона активистов, сообщил РИА Новости участник мирной демонстрации, находящийся на месте.
"Как и вчера, группа провокаторов начала забрасывать полицию камнями и стрелять в их сторону фейерверком. Полиция после нескольких предупреждений применила слезоточивый газ и толпа отошла к зданию газеты "Ан-Нахар", - рассказал собеседник агентства.
По словам участника демонстрации, несколько групп молодых людей побили витрины магазинов на ближайших улицах.
Телеканал "Аль-Джадид" со ссылкой на МВД сообщает, что стражи порядка в центре Бейрута не предпринимали мер и призывали активистов к сдержанности на протяжении полутора часов, пока из толпы в них летели камни. После того, как несколько сотрудников полиции получили ранения, офицерами был отдан приказ применить слезоточивый газ.
К месту столкновений в центре Бейрута продолжают прибывать кареты скорой помощи и подкрепление армии.
Тем временем близ парламента на Площади павших сторонники шиитских партий напали на палаточный городок мирных демонстрантов и подожгли палатки.
В других крупных городах Ливана и на основных трассах активисты блокируют дороги, поджигая шины и мусорные баки.
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Сильные противостояния между митингующими и армией начались в субботу в районе 17.00 по местному времени после того, как группа активистов попыталась прорваться к зданию парламента. Столкновения с применением камней, дубинок и слезоточивого газа длились на протяжении нескольких часов.
Спустя некоторое время в центр Бейрута стали прибывать активисты из отдаленных городов Ливана, чтобы поддержать своих соратников.
В субботу во второй половине дня близ Площади павших на мосту "Ринг" столкновения шли между полицией и сторонниками шиитских партий, которые пытались прорваться на площадь и разгромить палатки мирных демонстрантов. Агрессивно настроенные молодые люди забросали полицию камнями и фейерверками. Ситуацию удалось стабилизировать после прибытия подкрепления и непродолжительных переговоров.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири, 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в стране продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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протестыБейрутЛиванВ мире
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