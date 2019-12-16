В столице Ливана продолжаются погромы и противостояния с полицией

БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Группы людей закидывают кордоны полиции и армии камнями, скрываясь среди мирных демонстрантов в районе здания парламента в центре Группы людей закидывают кордоны полиции и армии камнями, скрываясь среди мирных демонстрантов в районе здания парламента в центре Бейрута . Стражи порядка в свою очередь интенсивно используют слезоточивый газ для разгона активистов, сообщил РИА Новости участник мирной демонстрации, находящийся на месте.

"Как и вчера, группа провокаторов начала забрасывать полицию камнями и стрелять в их сторону фейерверком. Полиция после нескольких предупреждений применила слезоточивый газ и толпа отошла к зданию газеты "Ан-Нахар", - рассказал собеседник агентства.

По словам участника демонстрации, несколько групп молодых людей побили витрины магазинов на ближайших улицах.

Телеканал " Аль-Джадид " со ссылкой на МВД сообщает, что стражи порядка в центре Бейрута не предпринимали мер и призывали активистов к сдержанности на протяжении полутора часов, пока из толпы в них летели камни. После того, как несколько сотрудников полиции получили ранения, офицерами был отдан приказ применить слезоточивый газ.

К месту столкновений в центре Бейрута продолжают прибывать кареты скорой помощи и подкрепление армии.

Тем временем близ парламента на Площади павших сторонники шиитских партий напали на палаточный городок мирных демонстрантов и подожгли палатки.

В других крупных городах Ливана и на основных трассах активисты блокируют дороги, поджигая шины и мусорные баки.

Сильные противостояния между митингующими и армией начались в субботу в районе 17.00 по местному времени после того, как группа активистов попыталась прорваться к зданию парламента. Столкновения с применением камней, дубинок и слезоточивого газа длились на протяжении нескольких часов.

Спустя некоторое время в центр Бейрута стали прибывать активисты из отдаленных городов Ливана, чтобы поддержать своих соратников.

В субботу во второй половине дня близ Площади павших на мосту "Ринг" столкновения шли между полицией и сторонниками шиитских партий, которые пытались прорваться на площадь и разгромить палатки мирных демонстрантов. Агрессивно настроенные молодые люди забросали полицию камнями и фейерверками. Ситуацию удалось стабилизировать после прибытия подкрепления и непродолжительных переговоров.