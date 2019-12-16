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Первый полк в Барнаульском соединении РВСН перевооружили на "Ярс"
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РИА Новости

Первый полк в Барнаульском соединении РВСН перевооружили на "Ярс"

01:06 16.12.2019 (обновлено: 01:08 16.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получило на вооружение ракетный комплекс "Ярс", сообщил командующий войсками Сергей Каракаев.
17 декабря войскам исполняется 60 лет.
"Кроме спланированного заступления на боевое дежурство ракетного комплекса "Авангард" сегодня, состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае, а также очередного полка в Иркутском ракетном соединении, оснащенных ПГРК "Ярс", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
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