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Исследование выявило, сколько тратят на еду в разных регионах России
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РИА Новости

Исследование выявило, сколько тратят на еду в разных регионах России

01:05 16.12.2019 (обновлено: 02:27 16.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПокупатели на кассе в супермаркете
Покупатели на кассе в супермаркете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Самая большая доля расходов на продукты питания в общих тратах российских семей наблюдается в Ингушетии, а самая маленькая - в Татарстане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили рейтинг 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.
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В целом в структуре расходов россиян 30,2% приходится на продукты питания. "При этом в разных регионах нашей страны доля затрат на продукты питания в структуре потребительских расходов существенно колеблется. По итогам 2018 года разброс выглядит следующим образом: от 57,9% в республике Ингушетия до 21,8% в республике Татарстан", - отмечается в исследовании.
Кроме Ингушетии, более половины своих расходов на продукты питания также направляют жители Дагестана (53,8%), а более 40% своего бюджета тратят на еду жители 10 российских регионов.
Низкие траты на еду, помимо Татарстана, зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и в Москве (24,5%).
"В большой степени доля затрат на продукты питания в разрезе регионов зависит от благосостояния жителей, но немаловажное значение имеют также уровень цен на продукты, исторически сложившиеся традиции быта в том или ином субъекте РФ", - указывают эксперты.
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