Опубликовано видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

Первый за три года саммит лидеров стран нормандской четверки — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже неделю назад принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.