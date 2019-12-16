Опубликовано видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия 24" опубликовал на своем YouTube-канале кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Украинский лидер ответил на вопросы продюсера программы "Москва. Кремль. Путин" Елены Меньшиковой и оператора Александра Макарова в кулуарах саммита нормандской четверки. Они спросили Зеленского, как прошла встреча с Владимиром Путиным.
"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", — ответил президент.
Зеленский добавил, что он считает "правильным сам факт встреч такого формата", поскольку это дает "возможность положить конец войне на Украине". Политик заключил, что, несмотря на "немножко другие взгляды" украинской стороны на Минские соглашения, "главное — положено начало общению".
10 декабря, 06:17Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
Первый за три года саммит лидеров стран нормандской четверки — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже неделю назад принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках. Кроме того, лидеры нормандской четверки призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в регионе.
9 декабря, 21:34Минские соглашения