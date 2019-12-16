РВСН в 2024 году выведут из состава все советские ракетные комплексы

"За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76 процентов. В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100 процентов, то есть РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства", - добавил он.