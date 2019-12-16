РВСН в 2024 году выведут из состава все советские ракетные комплексы

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. РВСН в 2024 году полностью перейдут на ракетные комплексы российского производства, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РВСН 17 декабря отмечает 60 лет с момента своего создания.
"В 2019 году в рамках государственной программы вооружения закуплено около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" трёх ракетных полков и начать перевооружение еще одного ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
"За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76 процентов. В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100 процентов, то есть РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства", - добавил он.