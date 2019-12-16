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Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"
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РИА Новости

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"

00:47 16.12.2019 (обновлено: 10:44 16.12.2019)
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© Минобороны РФРакетный комплекс стратегического назначения "Сармат"
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
© Минобороны РФ
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

"Создаваемый отечественной кооперацией промышленности новый ракетный комплекс "Сармат" с тяжелой ракетой не будет уступать своему предшественнику, а по многим характеристикам и значительно превосходить его", — отметил Каракаев.

"Например, в комплексе "Сармат" предусмотрена возможность установки кроме существующих типов боевых блоков широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых блоков нового поколения", — добавил командующий РВСН.
МБР "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.
Во вторник российские Ракетные войска стратегического назначения отметят 60-летие со дня своего создания.
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Сармат (ракета)Сергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Хорошо. Главный аргумент против Третьей мировой.
16 декабря, 00:59
Андрей Левицкий
1100000
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