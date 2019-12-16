Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"

"Создаваемый отечественной кооперацией промышленности новый ракетный комплекс "Сармат" с тяжелой ракетой не будет уступать своему предшественнику, а по многим характеристикам и значительно превосходить его", — отметил Каракаев.

"Например, в комплексе "Сармат" предусмотрена возможность установки кроме существующих типов боевых блоков широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых блоков нового поколения", — добавил командующий РВСН.

МБР "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.