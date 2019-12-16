РВСН проведут шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет

"В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них - с космодрома Плесецк", - сказал он в интервью газете "Красная звезда"

Ранее Роскосмос сообщал о планах проведения в 2020 году испытательных пусков новой тяжелой МБР "Сармат", разрабатываемой на замену ракетам "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").

Генерал напомнил, что в 2019 году проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надежность ракетных комплексов. "Три пуска с 1-го испытательного государственного космодрома "Плесецк" и еще два - с 4-го центрального межвидового полигона "Капустин Яр", - сказал Каракаев.

Ранее Минобороны сообщало, что 6 февраля осуществило с Плесецка пуск МБР "Ярс", 26 июля - с Капустиного Яра - ракеты "Тополь", 30 сентября с Плесецка была запущена ракета "Тополь-М", 17 октября - с Плесецка еще один "Ярс", 28 ноября с Капустиного Яра взлетела ракета "Тополь".