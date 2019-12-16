Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T00:35+0300
https://ria.ru/20191216/1562421959.html
РВСН проведут шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет
https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/38/1548103807_0:96:1277:814_1036x0_80_0_0_7de3b769d816137980b95e518fe34fd9.jpg
РИА Новости

РВСН проведут шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет

00:35 16.12.2019
3668
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году планируют провести шесть испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"В 2020 году планируется провести шесть пусков МБР, причем пять из них - с космодрома Плесецк", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Ранее Роскосмос сообщал о планах проведения в 2020 году испытательных пусков новой тяжелой МБР "Сармат", разрабатываемой на замену ракетам "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").
Генерал напомнил, что в 2019 году проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надежность ракетных комплексов. "Три пуска с 1-го испытательного государственного космодрома "Плесецк" и еще два - с 4-го центрального межвидового полигона "Капустин Яр", - сказал Каракаев.
Ранее Минобороны сообщало, что 6 февраля осуществило с Плесецка пуск МБР "Ярс", 26 июля - с Капустиного Яра - ракеты "Тополь", 30 сентября с Плесецка была запущена ракета "Тополь-М", 17 октября - с Плесецка еще один "Ярс", 28 ноября с Капустиного Яра взлетела ракета "Тополь".
РВСН 17 декабря отмечают 60-летие. Новый вид Вооруженных сил был образован в 1959 году.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
00:08
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сарматы"
3711010
Обсудить 3
Сармат (ракета)Плесецк (космодром)Сергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияБезопасность
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты "Сармат"
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Российский историк Олег Соколов
В Петербурге суд рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде заявили, что на Украине русский язык "знают лучше" россиян
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Акция протеста представителей коренных народов США у Белого дома против строительства газопровода Dakota Access
Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев
Снос ветхого жилого дома
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:24Россиянам будут выдавать шенгенские визы на пять лет
19:20На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом
19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму
19:16Стрельба в московском метро попала на видео
19:13"Билайн" предупредил абонентов о повышении цен в январе
19:12В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
19:11Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
19:08Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
19:04Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
19:00Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
18:53Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
18:45В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
18:44Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
18:42Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
18:35Подозреваемая в убийстве Шеремета готова сотрудничать со следствием
18:34США и Британия продолжат работу над "амбициозным" торговым соглашением
18:34Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
18:34В Крыму представили экскурсионную программу "Императорский маршрут"
18:30Доклад о "российском вмешательстве" опубликуют в Британии в 2020 году
18:29Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
Лента новостейМолния