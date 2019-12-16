Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в некоторых странах этот показатель еще выше: например, в Румынии на еду приходится треть расходов граждан, а на Украине — половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили сравнительный перечень 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении специалисты анализировали бюджеты домохозяйств. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.

"Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место", — говорится в релизе по итогам исследования. Российский показатель снизился на один процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов. Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6%, Ирландии — 11,5%, Финляндии — 11,7%.

В конце рейтинга, помимо Украины, расположились Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%). Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).

Кроме того, эксперты РИА Рейтинг изучили, какую часть своего бюджета жители стран расходуют на алкогольные напитки и табачные изделия. "Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов. Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" в Румынии (8,2%), Болгарии (пять процентов) и Сербии (4,9%)", — говорится в сообщении.

Россия по этому показателю занимает 25-е место (три процента). Такой же показатель — в Белоруссии, примерно столько же на вредные привычки тратят в Хорватии, Чехии и Нидерландах (2,9%), Словакии (3,1%).

Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели. Самые высокие траты — в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Самые низкие траты — у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%), а также в Белоруссии (2,8%), на Украине и в Хорватии (по 2,9%). В России — 3,5%.

Наконец, эксперты РИА Рейтинг изучили, сколько жители разных стран тратят на досуг и культуру. "Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны — Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду", — сказано в исследовании.