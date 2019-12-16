"Не менее опасна, чем рак мозга". Как вовремя заметить меланому

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ежегодно в России диагностируется до девяти тысяч заболеваний меланомой — наиболее распространенной злокачественной опухолью кожи. На начальной стадии она излечима в 90 процентах случаев, поэтому сегодня основной упор делается на профилактику и раннюю диагностику заболевания. Как распознать рак кожи и можно ли от него защититься, РИА Новости рассказал Николай Потекаев, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

— Во всем мире растет заболеваемость раком кожи, но при этом все больше пациентов вылечиваются и долго живут без рецидивов. Это история про новые препараты и методы лечения или хорошую диагностику?

— Это в первую очередь диагностика и работа с населением. К сожалению, рост заболеваемости меланомой и другими злокачественными новообразованиями кожи увеличивается из года в год. Это происходит во всем мире, не только в России. Но этой негативной тенденции сопутствует одно важное обстоятельство: снижение смертности от меланомы.

Меланома — один из наиболее коварных видов злокачественных новообразований кожи и раковых опухолей вообще. Она не менее опасна, чем глиобластома — опухоль мозга, так же быстро метастазирует.

У меланомы четыре стадии. На первых двух опухоль находится только в коже, она похожа на небольшую черную родинку, которая вообще может не беспокоить. Организм с ней практически не борется. Если меланому обнаружить на этом этапе и удалить хирургическим путем, то мы избавим человека и от самой опухоли, и от возможных метастазов. Но часто бывает, что пациенты приходят к онкологам уже с поражениями внутренних органов. Специалисты понимают, что это метастаз, начинают искать первичный очаг и обнаруживают на коже меланому. А метастазы во внутренних органах — это уже четвертая стадия, когда, к сожалению, помочь больному очень тяжело. Вот чем опасна меланома. Даже если при осмотре пациента ее увидит терапевт или врач другой специальности, не сразу становится ясно, что это злокачественное новообразование. Для этого нужен специалист — дерматолог или онколог.

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/rob3000, National Cancer Institute Меланома возникает из меланоцитов — клеток, содержащих темный пигмент меланин. В 90 процентах случаев эта опухоль образуется на коже. Она очень агрессивна: быстро растет и дает метастазы © Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/rob3000, National Cancer Institute Меланома возникает из меланоцитов — клеток, содержащих темный пигмент меланин. В 90 процентах случаев эта опухоль образуется на коже. Она очень агрессивна: быстро растет и дает метастазы

За последние десять лет в Москве за счет серьезной профилактической работы все больше случаев рака кожи диагностируется на первой и второй стадиях. Если в 2007 году меланому выявляли на ранних этапах в 69 процентах случаев, то сейчас этот показатель — 83 процента. В результате смертность снизилась с 10,7 процента в 2012 году до 4,6 процента в 2018-м. Это данные по смертности в первый год после постановки диагноза.

— Родинки есть практически у всех. Как понять, что это не просто родинка, а, возможно, меланома?

— Первое: если на коже появилось какое-то новое образование, которое вызывает подозрения у самого пациента. Оно ему непонятно. Второе: если у человека была родинка, и вдруг она начала расти. Третье: родинка изменила цвет. Четвертое: она стала чесаться, зудеть, болеть. Вообще любые субъективные ощущения в области родинок должны внушать опасения. Потому что родинки "немые", мы их не чувствуем. Если же пациент ощущает родинку, то это серьезный повод обратиться к врачу.

Пятое: надо бить тревогу, если вокруг родинки появился воспалительный венчик, покраснение. И наконец, если на родинке росли волосы (это чаще всего врожденные невусы) и вдруг выпали.

Такие вещи надо знать всем. Мы об этом постоянно рассказываем пациентам, а также нашим коллегам, терапевтам и врачам общей практики: проводим у себя в центре лектории для населения, специальные школы, разрабатываем учебные и методические пособия для врачей. В результате рак кожи все чаще диагностируют на ранних стадиях.

— К какому специалисту лучше обратиться, если родинка начинает беспокоить, — к дерматологу или сразу к онкологу?

— Пожалуй, сначала — к дерматологу. Если он заподозрит раковую опухоль, пациента направят к онкологу, который уточнит диагноз и подберет адекватное лечение. Если же дерматолог диагностирует себорейные кератомы, папилломы, акрохордоны, меланоцитарные невусы и другие безопасные новообразования кожи, пациенту предложат динамическое наблюдение образования или его удаление в условиях учреждения дерматологического профиля. В общем, с любой родинкой, вызывающей подозрение, желательно сразу идти дерматологу.

Тем более в Москве во всех филиалах нашего центра с января этого года действуют кабинеты по диагностике злокачественных новообразований кожи. Работающие там специалисты прошли переподготовку по вопросам дерматоонкологии. Поэтому они разбираются в этой проблеме лучше большинства коллег. При малейшем подозрении пациента отправляют в экспертную структуру — Центр инвазивной диагностики кожи, который оснащен уникальным оборудованием, позволяющим провести цифровую фотометрию, люминесцентное дермасканирование, а также составить так называемый паспорт или карту кожи.

Кабинеты филиалов также связаны с Центром неинвазивной диагностики с помощью технологий телемедицины. Кстати, два диагностических аппарата, находящиеся в центре, спроектированы нашими сотрудниками и уже запатентованы. Таких больше нигде нет. Мы даже получили за эту разработку премию правительства Москвы за достижения в области науки и инноваций.

© Depositphotos / Artemida-psy Виды рака кожи. Самой опасной из них считается меланома, которая может дать метастазы в течение нескольких месяцев © Depositphotos / Artemida-psy Виды рака кожи. Самой опасной из них считается меланома, которая может дать метастазы в течение нескольких месяцев

За восемь месяцев текущего года в кабинеты по диагностике злокачественных новообразований кожи обратились почти 85 тысяч человек. Пять тысяч были направлены к нам с подозрением на раковые опухоли. У 2088 человек диагноз подтвердился. И это не только меланома. Часто выявляли базалиому — злокачественную опухоль, которая не дает метастазы, но, увеличиваясь в размерах, разрушает кожу и подлежащие ткани. У многих пациентов также диагностировали плоскоклеточный рак кожи.

Это очень хорошие результаты, и сейчас мы планируем распространить московский опыт в других субъектах России.

— У кого чаще встречался рак кожи, кто в группе риска?

— В структуре онкологических заболеваний у мужчин злокачественные опухоли кожи на третьем месте после новообразований бронхо-легочной системы и предстательной железы. У женщин на втором, сразу за раком молочной железы.

В группе риска — любители позагорать, но есть и наследственные факторы. Человек может быть либо носителем гена, связанного с развитием меланомы, либо у него может быть много родинок особого типа — диспластических невусов. Когда у человека всего одна такая родинка, шансы заболеть меланомой есть, но не такие высокие. При десяти и более невусах риски увеличиваются в 12 раз.

— Каковы основные методы профилактики рака кожи?

— Меланома развивается из меланоцитов — клеток, которые вырабатывают пигмент меланин, защищающий нашу кожу от внешнего воздействия солнечных лучей. Он поглощает ультрафиолет, чтобы создать защитный экран кожи и не дать ультрафиолетовым лучам проникнуть глубже и повлиять на другие структуры кожи и подкожной клетчатки. Если злоупотреблять солнцем, то удар, который на себя принимает кожа, не смягчается выработкой меланина. Поэтому специально загорать я бы никому не рекомендовал.