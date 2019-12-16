В Крыму девочке из "самой патриотичной" семьи не дают гражданство

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Диане Чикиной шесть лет. Девочка родилась и живет в Севастополе, в русской семье. Но в родной стране ее почему-то считают иностранкой. И просят встать на миграционный учет. Уже не первый год родители Дианы пытаются оформить ей российское гражданство. Но чиновники даже не принимают у них документы.

"Украинцев в семье нет"

Чикиных в Севастополе знают многие. В 2014-м журналисты окрестили семью "самой патриотичной" на полуострове. На их участке даже при Украине развевался российский триколор, а перед калиткой стояли окрашенные в красно-зеленые цвета пограничные столбы. Таким образом Чикины демонстрировали: их домовладение всегда было частью России. "К нам даже несколько раз эсбэушники приходили, требовали снять флаг. Но мы не соглашались. Участок — частная собственность. А у себя дома можем делать что хотим", — вспоминает Римма Николаева, бабушка Дианы.

Украинцев в семье нет. По мужской линии все военные. "Муж был летчик. В Севастополь его направили сразу после окончания Сызранского высшего военного авиационного училища. Оба сына пошли по стопам отца и стали офицерами российской армии. Младший, Эдуард, до 2013-го служил в прокуратуре Черноморского флота. У него российское гражданство. Причем оформляли мы его еще в 90-е".

© Фото предоставлено Эдуардом Чикиным Девочка из Севастополя, которой отказывают в гражданстве © Фото предоставлено Эдуардом Чикиным Девочка из Севастополя, которой отказывают в гражданстве

Неудивительно, что когда у Эдуарда родилась дочь Диана, регистрировать ее гражданкой Украины родители не спешили. Девочка появилась на свет 26 ноября 2013 года, когда на Майдане в Киеве разгорался протест. Чикины чувствовали: грядут большие перемены.

"Уже потом чтобы оформить для внучки российское гражданство, сыну нужно было ехать в Киев, в консульство. Но ему, активному участнику "крымской весны", появляться в украинской столице было просто небезопасно", — объясняет Римма Тагировна.

После референдума родители Дианы одними из первых обратились в ЗАГС, чтобы получить на дочку уже российское свидетельство о рождении. "Но нам сказали, что нужно подождать: мол, сейчас переходный период, не разработана нормативная база, нет бланков".

В 2015 году свидетельство наконец дали. В графе "место рождения" значилось "Севастополь, Российская Федерация". Начали собирать документы для оформления гражданства. Подвоха, говорит бабушка, не ожидали.

© Фото предоставлено Эдуардом Чикиным Девочка из Севастополя, которой отказывают в гражданстве © Фото предоставлено Эдуардом Чикиным Девочка из Севастополя, которой отказывают в гражданстве

"Согласно пятой статье договора между Россией и Республикой Крым, который был подписан в марте 2014 года, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории полуострова, автоматически признаются россиянами. Диана родилась в Севастополе, никуда не уезжала. Мы даже представить не могли, что возникнут проблемы".

Но в марте 2017-го семье пришел отказ (есть в распоряжении РИА Новости). "Решением УМВД России по г. Севастополю признать Чикину Д. Э. гражданкой Российской Федерации не представляется возможным". Точка. Ни объяснений, ни ссылок на нормативные документы. Невозможно — и все.

"Зачем из внучки делают мигрантку?"

Римма Тагировна предложила сыну оспорить отказ в суде. Но он не захотел. Ведь был еще один вариант. "В случае, когда один из родителей является гражданином России, ребенок по упрощенной схеме должен получить тот же статус", — объясняет бабушка Дианы.

Чикины снова стали собирать документы. Однако чиновников все что-то не устраивало: то родных попросили раздобыть справку, что девочка обслуживается в поликлинике, то — поменять ее свидетельство о рождении. "Как мне объяснили, раз Диана родилась, когда Крым был еще территорией Украины, в документе должно быть написано: "Севастополь, Украина". Я пошла в ЗАГС, попросила исправить эту техническую ошибку".

© Предоставлено Эдуардом Чикиным Документы девочки из Севастополя, которой отказывают в гражданстве © Предоставлено Эдуардом Чикиным Документы девочки из Севастополя, которой отказывают в гражданстве

Но и с новым свидетельством документы не приняли. Бабушке объяснили: сначала нужно поставить ребенка на миграционный учет. "Это меня окончательно вывело из себя. Она ведь россиянка, зачем из нее мигрантку делают?"

По словам Риммы Тагировны, ей посоветовали вывезти внучку на территорию Украины, а при въезде обратно получить миграционную карту. "Потом, когда я начала возмущаться, мне позвонили из полиции и сказали, что Диану поставят на учет в упрощенном порядке, без выезда за рубеж. Но я вообще не хочу этого делать. Зачем ей такой статус? Неизвестно, кем она станет в будущем, может, большой начальницей. Такой штрих в биографии ей точно не нужен".

© Фото предоставлено Эдуардом Чикиным Девочка из Севастополя, которой отказывают в гражданстве © Фото предоставлено Эдуардом Чикиным Девочка из Севастополя, которой отказывают в гражданстве

Круг замкнулся: документы у Чикиных не принимают, но и отказ в письменной форме не выдают. "Мы просим дать такую бумагу. Тогда бы могли оспорить отказ в суде. Однако даже этого в управлении по вопросам миграции не делают. А ведь Диане в следующем году семь лет, она должна идти в школу".

"Порядок бабушке был разъяснен"

В УМВД по Севастополю РИА Новости подтвердили: чтобы девочка могла получить российское гражданство, ей сперва нужно стать иностранкой.

"Бабушке был разъяснен порядок постановки на миграционный учет внучки без выезда за пределы Российской Федерации. После этого при предоставлении необходимых документов отцом девочки, который является гражданином России, будет принято заявление о приеме в гражданство его несовершеннолетней дочери", — говорится в ответе на наш запрос.

Зачем ребенку, рожденному в Севастополе, становиться мигранткой, а главное — почему ей отказали в 2017-м, в пресс-службе полиции не разъяснили.

Руководитель центра "Защиты прав граждан и юридической помощи жителям Севастополя" Антон Афанасьев, говорит, что подобные ситуации на полуострове не редки. Добиться гражданства девочке проще всего через суд. "На месте отца я бы установил юридически значимый факт постоянного проживания дочери на момент референдума в Севастополе. Для этого нужно обратиться в суд с тем отказом, который прислали из Управления по вопросам миграции. Также нужно предоставить доказательства, например, свидетельство о рождении, в котором указано, что она родилась в Севастополе. После того как факт постоянного проживания ребенка в Крыму будет установлен судом, в гражданстве ребенку отказать просто не имеют права".

В то же время юрист Игорь Жилин, знакомый с ситуацией семьи Чикиных, считает, что в данном случае такая процедура не нужна.

"Когда необходимо доказывать юридический факт проживания? Самый простой пример: до 2014 года многие жители полуострова были прописаны, к примеру, в Киеве, но жили и работали в Севастополе или Ялте. Чтобы им получить гражданство, действительно нужно было обращаться в суд, предъявлять справки с работы, ведомости выплаты заработной платы, приводить соседей в качестве свидетелей. И суд устанавливал, что они действительно проживали на полуострове. На этом основании им выдавали гражданство. Но девочка родилась в Севастополе, никуда отсюда не выезжала, ее отец здесь прописан. А значит, на основании пункта 1 статьи 4 Федерального закона "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ" должна быть признана гражданкой России".

Как объясняет Жилин, родители в этом факте даже не сомневались. В 2015-м году они обратились не за гражданством, а за тем, чтобы Диане в свидетельстве о рождении поставили штамп, подтверждающий это. Такая отметка нужна для оформления пособий, материнского капитала, других льгот.