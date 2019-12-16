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2019-12-16T09:02+0300
https://ria.ru/20191216/1562378669.html
Fitch и Всемирный банк рассказали, что не так с российской экономикой
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РИА Новости

Fitch и Всемирный банк рассказали, что не так с российской экономикой

08:00 16.12.2019 (обновлено: 09:02 16.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДилинговый центр в центральном офисе "Сбербанка России" в Москве
Дилинговый центр в центральном офисе Сбербанка России в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Темпы роста российской экономики в 2020-м увеличатся, хотя и результат текущего года окажется выше, чем ожидалось. К такому выводу пришли эксперты одного из ведущих кредитно-рейтинговых агентств Fitch и Всемирного банка.

Более существенный рост

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз увеличения ВВП России на 2019 год до 1,4 процента. Еще в сентябре оценка была скромнее — 1,2 процента. Как пояснили аналитики, итоговый показатель изменили потому, что в третьем квартале российская экономика прибавила больше, чем ожидалось: 1,7 процента. Прогнозы на 2020 и 2021 год тоже улучшили — с 1,9 до двух процентов.
По мнению экспертов Fitch, основными факторами экономического роста в новом году станут усиление активности в промышленном секторе и строительстве, а также подъем розничных продаж — даже не смотря на то, что в последнее время ЦБ принимает меры по сдерживанию необеспеченного потребкредитования.
Аналитики агентства отмечают, что в конце этого года экономику дополнительно поддержит увеличение государственных расходов, в частности на нацпроекты.
Еще один важный момент — смягчение денежно-кредитной политики Банка России и низкие темпы инфляции.

"Инфляция в России замедляется быстрее, чем предполагалось, и мы понизили соответствующие прогнозы на 2019-й и 2020 год до 3,5 процента и 3,8 процента, — говорится в обзоре Fitch Global Economic Outlook.

Тринадцатого декабря Центробанк — пятый раз подряд за год — снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,25 процента годовых. Регулятор это объяснил все тем же замедлением инфляции. Ожидается, что по итогам года результат будет 2,9-3,2 процента, а в 2020-м — три с половиной-четыре процента.
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Всемирный банк тоже улучшил прогноз: с одного процента до 1,2 в 2019-м. В 2020-м предполагается результат на уровне 1,6 процента, в 2021-м — 1,8 процента. Этому способствует менее жесткая денежно-кредитная политика и дополнительные расходы на национальные проекты. По оценкам ВБ, в 2020-м вклад национальных проектов в рост ВВП составит примерно 0,1 процентного пункта, а в 2021-м — 0,2-0,3 процентного пункта.
Всемирный банк также подчеркивает исторически минимальный уровень безработицы в стране — 4,5 процента — и его продолжающееся снижение. Российский банковский сектор в целом стабилен, но динамика кредитования носит неравномерный характер.
"Для смягчения рисков, угрожающих финансовой стабильности, исходящих из сегмента необеспеченного потребительского кредитования, Банк России постепенно вводит меры регулирования для сдерживания чрезмерного кредитования домохозяйств", — отмечают в ВБ.
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Рейтингу мешают санкции

Долгосрочный кредитный рейтинг страны мог бы быть выше, если бы не угроза новых санкций, указали аналитики Fitch Ratings еще в сентябре.
В августе в Fitch повысили кредитный рейтинг России с BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Это на одну ступень выше, чем у других крупнейших рейтинговых агентств — Moody's и S&P. Следующий пересмотр рейтинга намечен на февраль 2020 года.

По мнению Fitch, то, что Россия пока не дотягивает до более высокого уровня, связано с макроэкономическими показателями, такими как доступ капитала и размер экономики. Но вот с точки зрения состояния государственных финансов и внешних активов страна выглядит достаточно хорошо. Так, международные резервы в 540 миллиардов долларов полностью покрывают внешний долг.

Эксперты Всемирного банка основными рисками для России считают ослабление мировой̆ экономики, усиление торговой напряженности, а также внутренние факторы.
"Россия подвержена влиянию внешних шоков через внешнеторговые, финансовые каналы и сырьевые рынки. Новые экономические санкции могут повлечь за собой дальнейшее сокращение внутренних и внешних частных инвестиций", — констатировали во Всемирном банке.
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Дали прогноз и в Банке России: "ближе к верхней границе диапазона", указанного ранее, то есть к 1,3 процента.
Представители регулятора отметили, что в третьем и четвертом кварталах "наметилось некоторое улучшение динамики внутреннего спроса", и это дает надежду на увеличение объемов производства потребительских товаров.
"Кроме того, возросла инвестиционная активность, в том числе в связи с увеличением капитальных расходов бюджета. В октябре увеличился годовой темп прироста оборота розничной торговли. Продолжился годовой рост промышленного производства", — добавили в Банке России.
В то же время, как признает регулятор, "опережающие индикаторы указывают на сохранение слабых деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов". "Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях замедления роста мировой экономики", — поясняет ЦБ.
В итоге прогноз на 2020-2022 годы пока менять не стали, ожидая, что "темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8-1,3 процента в 2019 году до двух-трех процентов в 2022-м".
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Fitch RatingsВсемирный банкЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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